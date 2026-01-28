Vox propone prohibir la entrada a edificios públicos con burka en Torrent

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Torrent, gobernado en coalición por este partido y el PP, ha presentado una moción que propone prohibir la entrada a edificios públicos municipales cuando se oculte de forma integral el rostro con un "burka, un niqab u otras prendas de efecto equivalente". El partido de extrema derecha se escuda en la seguridad y en garantizar "la correcta identificación de los usuarios, la seguridad de trabajadores y ciudadanos y el normal funcionamiento de los servicios públicos".

Desde Vox se subraya que las instalaciones municipales son espacios administrativos en los que se realizan trámites con efectos jurídicos, se gestionan datos personales y se presta atención directa al público, por lo que la "identificación visual del rostro resulta, en muchos casos, un requisito imprescindible".

"No es una cuestión ideológica o religiosa"

La moción establece una condición funcional de acceso aplicable a cualquier prenda "religiosa o no", matizan desde Vox, que impida total o sustancialmente la identificación facial, como el "niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente". La medida se plantea con carácter general, objetivo y no discriminatorio, sin atender al origen, motivación o significado de la prenda. "No se trata de una cuestión ideológica o religiosa, sino de una medida de sentido común vinculada a la seguridad, la prevención de suplantaciones de identidad y la correcta prestación del servicio público", asegura la portavoz de Vox en el consistorio de Torrent, María Fernández.

La propuesta contempla excepciones en casos "debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral", y deja claro que "no se aplica a la vía pública, ámbito en el que el ayuntamiento no tiene competencias para imponer restricciones de vestimenta".

Asimismo, Vox propone que los servicios jurídicos municipales elaboren un reglamento o norma interna que desarrolle esta regulación, garantizando su "claridad, proporcionalidad y correcta aplicación", así como su adecuada difusión en los accesos a los edificios municipales. "El ayuntamiento tiene la obligación de garantizar espacios seguros, neutrales y funcionales", opina María Fernández, y subraya que "la identificación visual es una herramienta básica para ello y no puede verse comprometida por ningún tipo de prenda que oculte el rostro".