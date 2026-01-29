Albal iniciará el asfaltado de varias calles afectadas por la dana a partir del 8 de febrero

El Ayuntamiento de Albal ha delimitado y señalizado este miércoles las calles que serán asfaltadas a partir del próximo 8 de febrero, dentro del plan municipal de mejora del viario urbano.

La actuación ha sido coordinada por la concejalía de Urbanismo, dirigida por Valero Eustaquio, junto a la empresa Pavasal, responsable de ejecutar los trabajos. Las obras se llevarán a cabo en las calles Salvador Ricart, San Carlos y Luis Arnau, tres de las vías más afectadas por el paso de la dana y por el intenso tránsito de maquinaria pesada que durante semanas trabajó en la zona.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, "estas actuaciones responden a una necesidad urgente tras los daños ocasionados por la dana y por los intensos trabajos realizados posteriormente con maquinaria pesada. Somos conscientes de que los trabajos se han demorado algo más de lo previsto, pero nuestro objetivo ha sido garantizar una intervención adecuada que permita devolver a estas calles unas condiciones óptimas de seguridad y circulación”, ha señalado Eustaquio.

Continuar en la reconstrucción

El edil ha añadido que el consistorio mantendrá esta línea de trabajo en los próximos meses. “Nuestro compromiso es continuar actuando de forma progresiva en todas aquellas calles que presentan un mayor deterioro, siempre atendiendo criterios técnicos y de seguridad”, ha indicado.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Albal avanza en su planificación de asfaltado del núcleo urbano, poniendo el foco especialmente en la denominada zona cero, una de las áreas más castigadas por los efectos del temporal.

Desde el consistorio destacan que el objetivo principal es mejorar la seguridad vial, la movilidad y la calidad del espacio público, dando respuesta a las necesidades detectadas tras los daños sufridos y reforzando la recuperación progresiva del municipio.