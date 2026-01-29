Albal se viste de gala para honrar a Sant Blai

Albal celebrará del 30 de enero al 8 de febrero sus fiestas patronales en honor a Sant Blai, con una intensa programación que combinará tradición, cultura, comercio, deporte y actos religiosos.

Las actividades del fin de semana festivo han sido organizadas por las concejalías de Cultura y Comercio, que dirige Raquel García, con el objetivo de ofrecer una propuesta variada y participativa, entre la que destaca la XXIII Fira de Sant Blai, una cita ya consolidada en el calendario festivo de l’Horta Sud que transformará el centro del municipio en un gran espacio de ocio.

Dentro de la feria, uno de los principales atractivos será la Feria Medieval, que llenará las calles de ambientación de época con puestos de artesanía y gastronomía, espectáculos, animación infantil y atracciones, ofreciendo actividades para todos los públicos.

Gastronomía y comercio

La programación se completa con la Feria del Comercio y de las Asociaciones Locales, en la que más de 40 establecimientos saldrán a la calle para mostrar su oferta, reforzando el comercio de proximidad y el tejido asociativo. A ello se suma una destacada oferta gastronómica en la plaza de la Constitución, donde bares y restaurantes del municipio ofrecerán sus mejores propuestas.

Como es tradicional, la Junta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Albal participará con una acción solidaria cuya recaudación se destinará a la lucha contra esta enfermedad.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una nutrida programación musical, con conciertos, tributos, discomóviles, magia y animación infantil, cuyos horarios podrán consultarse en las redes sociales y la web del Ayuntamiento de Albal. Además, el sábado 31, la Junta Local Fallera inaugurará la Exposición del Ninot en la Casa natalicia del Padre Carlos Ferris.

El ocio se completará con la feria de atracciones, ubicada junto al Polideportivo de la Balaguera, uno de los espacios con mayor afluencia durante los días festivos.

La actividad deportiva también tendrá protagonismo con dos citas destacadas, organizadas con la colaboración de la Concejalía de Deportes, que dirige Azucena Muñoz: el II Open Internacional Club Ajedrez Albal, el domingo 1 de febrero en el IES Albal, y el tradicional Torneo de Petanca, los días 6 y 7 de febrero.

Programación religiosa

Los actos religiosos comenzarán el 3 de febrero, festividad de Sant Blai, con la misa solemne en la Ermita de Santa Ana, seguida de una mascletà y la misa vespertina en Nuestra Señora de los Ángeles. Durante la jornada también se podrán degustar los buñuelos solidarios elaborados por la Penya Amics de Fontilles, a beneficio de la Fundación Fontilles, así como el tradicional Porrat en la explanada de la ermita.

Del 4 al 6 de febrero se celebrarán los Triduos en honor al patrón, culminando con la tradicional Passejà de la imagen de Sant Blai hasta la parroquia de San Carlos Borromeo.

El sábado 7, el grup de danses d’Albal “La Murta” realizará la dansà de Sant Blai desde la Torre Mora, y a partir de las 19:30 horas la música llenará la plaza de la Constitución con el grupo Náufragos y sesión de DJ, gracias a la Junta Local Fallera.

Fin de fiesta

Para cerrar la semana festiva, el domingo 8 de febrero se celebrarán la Romería y las paellas, organizadas por la Concejalía de Fiestas, que dirige María José Hernández. La romería reunirá a cerca de un millar de peregrinos, que acompañarán al patrón de regreso a la Ermita de Santa Ana portando cañas con romero. La jornada concluirá con la Eucaristía, oficiada por don Engraci Bataller y cantada por la Coral Polifónica de Santa Ana.