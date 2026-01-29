José Celda da un paso al lado y Gustavo Terrén entra como nuevo concejal en el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells

Albalat dels Sorells cuenta desde con un nuevo concejal en el Ayuntamiento. Gustavo Terrén se incorpora al grupo municipal del Partido Popular tras la decisión de José Celda, secretario del Partido Popular en el municipio, de dar un paso al lado en su acta de concejal.

José Celda ha explicado que esta decisión ha sido tomada de manera consensuada con sus compañeros: “Tras consensuarlo con mis compañeros he pensado que es importante, como dice nuestro presidente Vicente Mompó, dar paso a savia nueva, a gente joven”. Celda ha destacado que se trata de una decisión responsable y pensada en el futuro del partido y del municipio, “sé que Albalat tendrá el alcalde que merecen todos los vecinos, que es Javi ‘Viza’”, ha concluido.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Albalat dels Sorells, Javi González ‘Viza’, ha querido reconocer públicamente la labor de Celda, afirmando que “Pepe es una persona que antepone el bien del partido y del pueblo al interés personal, siempre lo ha demostrado. Él nos ha enseñado valores que hoy en día parecen casi tesoros: el valor del trabajo, de la constancia y, sobre todo, la lealtad”. En cuanto a la incorporación de Gustavo, ‘Viza’, comenta que “La incorporación de Gustavo me emociona profundamente. Lo conozco desde hace muchos años y puedo decir que es una de esas personas que sienten el pueblo de verdad. Es un diamante en bruto, cercano y trabajador, que se desvive por Albalat y por su gente, siempre pensando en cómo mejorar la vida de sus vecinos y en cómo hacer un pueblo del que podamos sentirnos orgullosos”.

Toma de posesión en el pleno de Albalat dels Sorells. / A.A.

Gustavo Terrén es una persona muy conocida y querida en el municipio por su implicación activa en el tejido asociativo local, participando en entidades como peñas taurinas, fallas, club ciclista y otras iniciativas sociales y culturales. El nuevo concejal ha manifestado su satisfacción y orgullo por asumir esta nueva etapa: “Asumo esta responsabilidad con una emoción muy especial, porque ser concejal de mi pueblo es uno de los mayores honores que se pueden tener. Afronto esta etapa con ilusión, humildad y muchas ganas de trabajar, escuchando a mis vecinos y estando cerca de ellos en el día a día. Vengo del pueblo, de sus asociaciones, de sus tradiciones y de su gente, y ese es el espíritu que quiero llevar al ayuntamiento: trabajar con el corazón y con compromiso para que Albalat sea un lugar del que sentirnos orgullosos y donde todos podamos vivir mejor”.