Discriminación a una niña con autismo: La Asociación Vecinal de La Canyada exige medidas al Ayuntamiento de Paterna

La Asociación Vecinal de La Canyada se suma a las reivindicaciones del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat Valenciana y expresa su profunda preocupación "ante la situación de discriminación por razón de discapacidad sufrida por una niña de 13 años con autismo en la piscina del Polideportivo de La Canyada, una instalación de titularidad municipal cuya gestión está concesionada a una empresa privada".

La menor accedía inicialmente al servicio de baño libre mediante un bono municipal ordinario, como cualquier otra persona usuaria. Sin embargo, tras varias sesiones, la empresa concesionaria pasó a calificar su asistencia como supuestas “sesiones terapéuticas”, exigiendo a la familia la contratación de un bono específico de cinco sesiones, considerablemente más caro que el bono ordinario de diez sesiones de baño libre para mayores de seis años. Su bono pararía de costar de 26,72 euros a 160 euros.

Desde la Asociación Vecinal de La Canyada "se considera que esta actuación restringe de facto el acceso de la menor a un ocio normalizado y en igualdad de condiciones, y constituye un claro supuesto de discriminación por razón de discapacidad en un servicio público municipal". "Esta práctica resulta contraria a los principios de igualdad, accesibilidad e inclusión recogidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la legislación estatal y autonómica vigente, así como en las propias obligaciones del Ayuntamiento de Paterna como titular del servicio", añaden.

La entidad vecinal subraya que "utilizar la necesidad de apoyos de una menor con discapacidad como pretexto para encarecer el acceso a un servicio público es socialmente inaceptable y jurídicamente reprobable, y genera una honda inquietud en el vecindario sobre las garantías reales de inclusión de las personas con discapacidad en las instalaciones deportivas municipales".

Medidas inmediatas

Ante estos hechos, la Asociación Vecinal de La Canyada solicita al Ayuntamiento de Paterna que "adopte medidas inmediatas para restituir el derecho de la menor a acceder al baño libre en condiciones de plena igualdad, sin recargos ni exigencias económicas adicionales derivadas de su discapacidad".

Asimismo, reclama "la revisión de oficio de los reglamentos, condiciones económicas y protocolos de funcionamiento del Polideportivo de La Canyada y del resto de instalaciones deportivas municipales, tanto de gestión directa como indirecta, con el fin de garantizar la ausencia de prácticas discriminatorias, en línea con las exigencias planteadas por el Cermi CV".

Prinicipos de igualdad y accesibilidad

La asociación también insta a que se instruya a la empresa concesionaria para que "adecúe su actuación a los principios de igualdad de trato, accesibilidad universal y diseño para todas las personas, recordando que la gestión indirecta de un servicio público no puede suponer en ningún caso una merma de derechos para las personas usuarias con discapacidad".

“Este caso ha generado una enorme preocupación en el vecindario, porque pone en duda si nuestras instalaciones deportivas están realmente preparadas para acoger a todas las personas en igualdad y con dignidad”, afirma Juan Palencia, de la Asociación Vecinal de La Canyada.

Por último, la Asociación Vecinal de La Canyada solicita "la apertura de un proceso de diálogo y participación con las asociaciones de personas con discapacidad y con el tejido asociativo vecinal de Paterna, con el objetivo de revisar el modelo de uso de las instalaciones deportivas municipales y avanzar hacia un ocio verdaderamente inclusivo". También pide recibir información por escrito, en el plazo más breve posible, sobre las actuaciones adoptadas en relación con estos hechos.