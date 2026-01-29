Godella desbloquea la reforma del CEIP Barranquet tras años de retraso y una inversión de 3,2 millones

Godella da un paso decisivo para mejorar las infraestructuras educativas del municipio con el desbloqueo y la aprobación del proyecto de reforma y ampliación del CEIP Barranquet, una actuación largamente esperada por la comunidad educativa y que había quedado paralizada durante los anteriores gobiernos de PSOE y Compromís, que se sumaron al proyecto en 2017 quedando paralizado desde entonces.

El gran problema, tal y como informó Levante-EMV en 2024, fue que el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana recurrió a finales de año la licitación de la redacción de proyecto de obra para la adecuación y ampliación del centro CEIP El Barranquet en Godella. Dicho recurso dejó en suspenso el contrato el 29 de diciembre de 2023, con lo que se abrió una nueva fase de negociación entre el consistorio y agobernado por el PP y la rama provincial del colegio profesional para modificar los pliegos y sacar adelante el proyecto. Esto retrasará el inicio de las obras, que el Ayuntamiento espera comenzar en julio de 2024, algo que no se produjo.

Las familias también llevan años protestando por el mal estado de las instalaciones. . “Este centro tiene más de 30 años y está en estado precario, falta seguridad, hay que mejorar la accesibilidad y necesitamos nuevas infraestructuras”, señalaban, en más de una ocasión, en la asociación de madres y padres de alumnos.

El actual equipo de gobierno ha logrado reactivar el proyecto Edificant, impulsando una intervención integral que permitirá modernizar el centro, mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los espacios educativos, y adaptarlo a las necesidades reales del alumnado y del profesorado.

CEIP El Barranquet de Godella. / LEVANTE-EMV

El alcalde de Godella, José María Musoles, ha subrayado que “este proyecto es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando hay gestión y voluntad política: lo que otros dejaron abandonado, este equipo de gobierno lo ha desbloqueado y lo va a hacer realidad”. Musoles ha añadido que “el CEIP Barranquet llevaba demasiado tiempo esperando soluciones. Hoy cumplimos con las familias, con el profesorado y, sobre todo, con los niños y niñas de Godella”.

El proyecto contempla una inversión estimada de más de 3,2 millones de euros e incluye actuaciones de gran calado tanto en el edificio existente como en nuevas infraestructuras y espacios exteriores.

El proyecto, contempla nuevas construcciones y ampliaciones como la cubrición de accesos y de parte de la pista deportiva, la adecuación de las salidas al exterior del edificio actual, una nueva edificación anexa al centro y una nueva sala de usos múltiples.

También se sustituirá la carpintería, se repararán los sanitarios y los desagües, se revisará y mejorará los sistemas de calefacción y de agua caliente sanitaria, se instalarán sistemas de protección contra incendios y renovará espacios como secretaría, comedor y cocina, despachos, área de música, aulas y baños de infantil.

Mejoras en los espacios exteriores:

En cuanto a los espacios exteriores, también se proyecta un nuevo alumbrado general del patio, y una redistribución y mejora del equipamiento, también una nueva puerta de acceso para vehículos y zona de aparcamiento y la adecuación integral de la pista deportiva.

El alcalde ha destacado también que “invertir en educación es invertir en el futuro de Godella, y hacerlo bien exige rigor, planificación y responsabilidad, justo lo que ha faltado en los últimos años y lo que ahora estamos aportando”.

Desde el ayuntamiento se remarca que esta actuación "corrige años de dejadez" y reafirma el compromiso del actual gobierno municipal con la educación pública, la seguridad en los centros escolares y la mejora de los servicios públicos