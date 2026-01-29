Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ÁbalosCrimen SuecaBorrasca KristinNieve ValenciaMáximo HuertaOliva FallasValencia Basket-MaccabiVelero desaparecidoSemana Santa
instagramlinkedin

Al conservatorio de Moncada, con mantas

Los usuarios del centro cultural Blasco Ibáñez sufren las bajas temperaturas por una avería eléctrica causada por un rayo en octubre

Imagen de archivo de una actuación en el conservatorio de Moncada.

Imagen de archivo de una actuación en el conservatorio de Moncada. / L-EMV

Pilar Olaya

Pilar Olaya

Con mantas, así tiene que ir los alumnos del conservatorio de Moncada a clase para poder soportar las bajas temperaturas de este invierno. No son los únicos afectados. El Centro Cultural Blasco Ibáñez, donde se ubica el conservatorio Ciutat de Moncada, también actúa como cine y teatro. Los usuarios de este servicio cultural ya han mostrado su hartazgo al personal de la sala por el frío que soportan al ir a ver una película o representación teatral, y no poder quitarse ni los abrigos ni los guantes o la bufanda.

Lo que parecía un problema puntual, que apareció en octubre, ya se está perpetuando en el tiempo, llegando al invierno donde las temperaturas son más extremas. Los usuarios preguntan los empleados de sala que som incapaces de responder cuándo se podrá disfrutar de la calefacción.

Una línea auxiliar provisional

Tampoco lo sabe el Ayuntamiento de Moncada. La institución explica que en una tormenta eléctrica que ocurrió tras un episodio de lluvias en octubre, un rayo afectó al centro de transformadores eléctricos de todo el edificio cultural. El consistorio trasladó la avería a la compañía Iberdrola, quien colocó una línea auxiliar provisional mientras que cambian el transformador central, "pero cuenta con una potencia limitada, que no alcanza a cubrir el sistema de refrigeración", señalan.

Noticias relacionadas y más

Desde el consistorio piden paciencia a los usuarios, porque se trata de un problema que no pueden solucionar los técnicos municipales, ya que depende de una empresa externa, aunque esperan que se pueda solucionar en breve después de varios requerimientos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents