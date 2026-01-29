Al conservatorio de Moncada, con mantas
Los usuarios del centro cultural Blasco Ibáñez sufren las bajas temperaturas por una avería eléctrica causada por un rayo en octubre
Con mantas, así tiene que ir los alumnos del conservatorio de Moncada a clase para poder soportar las bajas temperaturas de este invierno. No son los únicos afectados. El Centro Cultural Blasco Ibáñez, donde se ubica el conservatorio Ciutat de Moncada, también actúa como cine y teatro. Los usuarios de este servicio cultural ya han mostrado su hartazgo al personal de la sala por el frío que soportan al ir a ver una película o representación teatral, y no poder quitarse ni los abrigos ni los guantes o la bufanda.
Lo que parecía un problema puntual, que apareció en octubre, ya se está perpetuando en el tiempo, llegando al invierno donde las temperaturas son más extremas. Los usuarios preguntan los empleados de sala que som incapaces de responder cuándo se podrá disfrutar de la calefacción.
Una línea auxiliar provisional
Tampoco lo sabe el Ayuntamiento de Moncada. La institución explica que en una tormenta eléctrica que ocurrió tras un episodio de lluvias en octubre, un rayo afectó al centro de transformadores eléctricos de todo el edificio cultural. El consistorio trasladó la avería a la compañía Iberdrola, quien colocó una línea auxiliar provisional mientras que cambian el transformador central, "pero cuenta con una potencia limitada, que no alcanza a cubrir el sistema de refrigeración", señalan.
Desde el consistorio piden paciencia a los usuarios, porque se trata de un problema que no pueden solucionar los técnicos municipales, ya que depende de una empresa externa, aunque esperan que se pueda solucionar en breve después de varios requerimientos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Prisión para el asesino del niño de 13 años de Sueca tras confesar el crimen ante el juez