Al conservatorio de Moncada, con mantas

Con mantas, así tiene que ir los alumnos del conservatorio de Moncada a clase para poder soportar las bajas temperaturas de este invierno. No son los únicos afectados. El Centro Cultural Blasco Ibáñez, donde se ubica el conservatorio Ciutat de Moncada, también actúa como cine y teatro. Los usuarios de este servicio cultural ya han mostrado su hartazgo al personal de la sala por el frío que soportan al ir a ver una película o representación teatral, y no poder quitarse ni los abrigos ni los guantes o la bufanda.

Lo que parecía un problema puntual, que apareció en octubre, ya se está perpetuando en el tiempo, llegando al invierno donde las temperaturas son más extremas. Los usuarios preguntan los empleados de sala que som incapaces de responder cuándo se podrá disfrutar de la calefacción.

Una línea auxiliar provisional

Tampoco lo sabe el Ayuntamiento de Moncada. La institución explica que en una tormenta eléctrica que ocurrió tras un episodio de lluvias en octubre, un rayo afectó al centro de transformadores eléctricos de todo el edificio cultural. El consistorio trasladó la avería a la compañía Iberdrola, quien colocó una línea auxiliar provisional mientras que cambian el transformador central, "pero cuenta con una potencia limitada, que no alcanza a cubrir el sistema de refrigeración", señalan.

Desde el consistorio piden paciencia a los usuarios, porque se trata de un problema que no pueden solucionar los técnicos municipales, ya que depende de una empresa externa, aunque esperan que se pueda solucionar en breve después de varios requerimientos.