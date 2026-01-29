La Emtre incorpora robots con IA en la planta de Manises para recuperar 230 toneladas anuales de envases
Dos brazos robóticos, entrenados para reconocer residuos del área metropolitana, triplican la selección frente al sistema manual y permitirán rescatar materiales reciclables que hoy terminan en el vertedero
La Planta de Tratamiento de Residuos de Manises da un paso más en la automatización inteligente aplicada a la economía circular. La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) ha puesto en marcha un sistema pionero formado por dos brazos robóticos con inteligencia artificial capaces de identificar y separar envases ligeros que pasan desapercibidos en la clasificación óptica y que, por su suciedad o mezcla, acaban en la fracción resto del contenedor gris.
El objetivo es claro: recuperar recursos que nunca deberían llegar a esa línea de tratamiento. "Los envases seleccionados son restos que nunca deberían haber acabado en el contenedor gris. Deben depositarse en el contenedor amarillo", recuerda la EMTRE, que gestiona el tratamiento de los residuos del contenedor gris, el marrón y la red de ecoparques del área metropolitana de València.
Según detalla la entidad, el nuevo sistema triplica el rendimiento de la selección manual: la instalación puede separar hasta 80 envases por minuto, frente a los 25 envases por minuto que alcanzaba un operario.
Este aumento de eficacia se traducirá en un impacto directo sobre el volumen de materiales recuperados: la EMTRE estima que la nueva tecnología permitirá recuperar alrededor de 230.000 kilos de envases ligeros al año que, de otro modo, acabarían en el vertedero.
El presidente de la Emtre, Emilio José Belencoso, subraya el enfoque ambiental y de gestión: la intervención “moderniza una instalación que ya es puntera, aplicando la IA para mejorar la recuperación de residuos y evitar que recursos valiosos acaben en el vertedero, reduciendo el coste económico y ambiental de nuestros residuos”.
Sin coste para los vecinos
Más allá del avance tecnológico, la Emtre remarca dos aspectos sociales y económicos. Por un lado, asegura que la automatización no ha supuesto reducción de personal: los operarios que realizaban esa selección han sido reasignados a otros puestos.
Por otro lada, la responsable de recogida de residuos indica que la inversión —612.000 euros— ha sido asumida íntegramente por la empresa concesionaria, por lo que no tendrá coste para la ciudadanía ni para los 45 ayuntamientos que integran la entidad metropolitana.
Con esta incorporación, la planta de Manises refuerza un mensaje recurrente en la política de residuos: la tecnología ayuda a recuperar, pero no sustituye la correcta separación en origen. Cada envase que se deposita en el contenedor amarillo evita pérdidas de material, reduce tratamientos innecesarios y disminuye el impacto ambiental asociado al vertido.
