Gabriel Rufián se reúne con la Mancomunitat de l’Horta Sud y las víctimas para conocer la situación tras la dana y dar apoyo

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha recibido este jueves, 29 de enero, la visita del diputado nacional Gabriel Rufián, quien ha mantenido una reunión con el presidente de la institución comarcal, José F. Cabanes, y con dos de las asociaciones de víctimas de la dana.

Gabriel Rufián se había interesado por conocer de primera mano la situación de l’Horta Sud 15 meses después de haber sufrido la mayor catástrofe de su historia y por el trabajo que ha desarrollado la institución comarcal. Además, ha querido conocer las reivindicaciones y propuestas de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0 y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024.

El diputado también ha ofrecido el apoyo tanto a la Mancomunitat como a las dos entidades en el futuro para lo que puedan necesitar desde su posición en el Congreso de los Diputados.

Durante la reunión, el presidente José F. Cabanes le ha entregado un dosier resumen de las acciones durante la emergencia y en la fase posterior, así como los principales proyectos y necesidades para el futuro inmediato. “Uno de los aspectos que más nos preocupa es la salud mental de la población”, ha insistido José F. Cabanes.

Rufián recibe la lámina de l presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes. / MHS

Sobre la fase de emergencia, el dosier incluye la red logística con cinco ayuntamientos menos afectados, que gestionó 900 toneladas de productos; el servicio de proximidad para asesorar a los negocios, que atendió a más de 4.500 personas; la colaboración en un servicio mancomunado para víctimas de violencia machista, que atendió a 24 mujeres; y el apoyo de iniciativas como Salvem les Fotos de la Universitat de València (UV) o Bicis para l’Horta Sud del Col·lectiu Soterranya, entre otras muchas.

La planificación

Entre las acciones de la segunda fase, que ha permitido mayor planificación, el dosier recoge el proyecto Avanza Empresas, por el cual un centenar de negocios está recibiendo asesoramiento de cuatro universidades valencianas; el estudio de la afección de la danaen el pequeño comercio de l’Horta Sud, con la Facultad de Sociología de la UV; el diagnóstico del impacto de la dana en la infancia y adolescencia, con Save the Children y la UV; la Comisión Comarcal de Coordinación de Seguridad, que incluye la petición de dos ciclos formativos para l’Horta Sud; las numerosas acciones para fomentar la coordinación institucional, el apoyo a las tres principales asociaciones de víctimas o las iniciativas para preservar la memoria de la DANA como la elaboración del documental con el testimonio de todas las alcaldías, entre otros.

Y para el futuro, el presidente ha puesto el foco en la salud mental de la población, especialmente de la infancia, y ha considerado que son necesarios más recursos de los que se están poniendo en marcha porque “las secuelas durarán décadas”. De ahí que haya reclamado esta misma semana a la Generalitat Valenciana la celeridad en la construcción de los colegios que están en barracones y en la reparación de deficiencias que presentan los prefabricados y el resto de edificios afectados.

También Cabanes ha explicado que la actual situación económica de la comarca, en la que no se ha registrado un descenso del desempleo, está motivada en parte por los ERTEs, pero será necesario analizar la evolución en 2026 y 2027, así como implementar nuevos planes de ayuda a la creación de negocios, modernización y transformación digital.

Por su parte, las asociaciones de víctimas han agradecido al diputado el apoyo desde el Congreso y han apuntado aspectos que tienen que ver con la salud mental y con sus propuestas de futuro.

En su despedida, Gabriel Rufián ha recibido la lámina “Gratitud”, de la artista de Xirivella Maica Sosa, que reproduce ladanaque se comercializa de forma solidaria, así como un ejemplar del ‘llibret’ del proyecto SOM, por el que se plantó una falla en Paiporta y se ayudo a reactivar la fiesta en marzo de 2025, constituyendo la primera publicación sobre la catástrofe que se realizó.