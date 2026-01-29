Massanassa instala barreras de protección y busca solución al agua en el túnel del polideportivo municipal
Para asegurar el correcto funcionamiento, el ayuntamiento está reparando el paso inferior, con actuaciones para prevenir incidencias y mejorar la respuesta ante emergencias
El Ayuntamiento de Massanassa está llevando a cabo diversos trabajos de reparación y mejora en el túnel del polideportivo municipal con el objetivo de garantizar su seguridad y correcto funcionamiento.
Entre las intervenciones previstas, se continúa avanzando en la búsqueda de una solución definitiva al problema del caudal de agua procedente del nivel freático, una situación que ha generado incidencias puntuales en episodios de lluvias intensas. Según cuenta el coordinador de la brigada de obras de Massanassa, el "nivel frreático se sitúa solo a 2.80 m, lo que provoca muchos problemas de agua, que esperamos que con estas obras vayan a solucionarse de forma definitiva".
Paralelamente, se están instalando nuevas barreras de protección en ambos accesos al túnel..Estas barreras permitirán una actuación inmediata en caso de emergencia, reforzando la prevención y minimizando riesgos tanto para la circulación como para las personas usuarias de la instalación. Se trata de una medida preventiva que mejora la capacidad de respuesta ante posibles episodios adversos.
Desde el consistorio destacan que esta intervención es necesaria para mejorar la seguridad y evitar futuras incidencias en una infraestructura clave para el acceso y salida del municipio de Massanassa. "Con nuestros medios y esfuerzos, seguimos trabajando para hacer de Massanassa un pueblo digno para vivir", señala Jose, el coordinador de la Brigada Municipal.
