Los padres de Vera cargan contra Bielsa por tumbar la comisión de investigación del castillo hinchable en Mislata
El PSPV, que gobierna en mayoría absoluta, ha rechazado en el pleno la moción del PP para investigar el accidente que acabó con la vida de dos niñas en 2024
La tensión entre los familiares de Vera, la niña que perdió la vida junto a otra menor en el trágico accidente del castillo hinchable de Mislata del 4 de enero de 2022, y el ejecutivo local ha alcanzado un nuevo máximo de intensidad. A través de un duro comunicado, los padres de la menor han acusado directamente al alcalde de la localidad, Carlos Fernández Bielsa, de mentir públicamente sobre el apoyo brindado a la familia y de orquestar una "maniobra sucia" para evitar que se investiguen los hechos en el consistorio, tras escuchar sus declaraciones en el programa especial de ‘Equipo de Investigación’, el pasado viernes 16 de enero de 2026.
El detonante de esta nueva crítica ha sido la decisión del equipo de gobierno de votar este jueves en pleno en contra de una comisión de investigación propuesta en una moción por el Partido Popular, la cual buscaba depurar responsabilidades institucionales. Según denuncian las fuentes, el ejecutivo de Bielsa justificó su negativa alegando que la petición era una "argucia política", señalando la supuesta vinculación partidista del abogado de la familia, Jorge Carbó, quien llegó a formar parte de la junta gestora del PP en Valencia
Los padres han calificado esta excusa de "insultante", asegurando que al contratar defensa legal no investigan orientaciones políticas y que ellos no han tenido relación directa con la solicitud de investigación debatida en el pleno. "Si piensas que podemos movernos por motivos políticos, es que eres una persona vacía. Contratamos a este señor porque cuando estábamos ese día allí con nuestra hija muriéndose nos propusieron ese nombre y ni siquiera sabíamos quien era, ni mucho menos sus simpatías políticas", han sentenciado los familiares en respuesta al alcalde.
Graves acusaciones sobre el día del suceso
El comunicado también arroja sombras sobre la actuación del primer edil el día del siniestro. La familia sostiene que, aunque Bielsa estuvo presente, su interés principal fue la presencia mediática. Según su testimonio, "te fuiste -Bielsa- en cuanto te aseguraste de que te había visto la prensa, sin importarte dejar a dos niñas dentro de dos ambulancias que no podían arrancar hacia el hospital porque estaban debatiéndose entre la vida y la muerte".
Contradicciones con el caso de la DANA
Finalmente, los padres de Vera han desmontado el argumento municipal de que no se puede investigar el caso por estar judicializado. Para la familia, se trata de una "burda excusa", ya que el propio Bielsa ha exigido investigaciones sobre la gestión de la dana a pesar de estar también en los tribunales.
Los afectados exigen que el Ayuntamiento de Milata "dé la cara": "Si realmente piensas en el dolor de las familias, aún estás a tiempo de abrir esa investigación para darnos las respuestas que nos puedan dar algo de paz. Nos importa un bledo el color político de los responsables de la muerte de nuestra hija, lo repetiremos las veces que haga falta, solo queremos que den la cara y la justicia depure responsabilidades", concluyen.
El PSPV: "Estamos ante una moción que utiliza el dolor como palanca política"
En el debate sobre la moción presentada por el PP, no habla el alcalde Carlos Fernández Bielsa, pero sí lo hizo por el PSPV el edil Ximo Moreno, quien defendió su voto en contra -y por tanto su rechazo a la moción ya que tienen mayoría absoluta- al considerar que "estamos ante una moción que utiliza el dolor como palanca política".
Moreno, explicó en el pleno que el alcalde estuvo con las familias y que siempre han compartido el dolor por el fallecimiento de las dos niñas: "Como representantes de la ciudadanía de Mislata sentimos el dolor. La empatía no se demuestra con mociones grandilocuentes, ni generando titulares, sino con acompañamiento real mientras las familias lo quieran. Bielsa y parte de este equipo estuvo allí esa noche. Y por respeto a la familia, a la verdad y al estado de derecho, este equipo de gobierno municipal no va a entrar en valoraciones que están pendientes de una decisión judicial".
Para Moreno, la moción no aporta ningún hecho nuevo que justifique la creación de una comisión de investigación cuatro años después de los hechos. "Lo que sí que hace la moción es reabrir el dolor, ponerlo en el foco mediático. Eso no es acompañar a las familias, es utilizar el dolor".
El concejal socialista volvió a escudarse en la investigación judicial: "Los plenos no son tribunales de justicia, una comisión no puede esclarecer más que un juez. Confiamos en la justicia y hagan ustedes lo mismo", señala.
La oposición es unánime: Recrimina a Bielsa rechazar la comisión de investigación
La moción del PP pidiendo una comisión de investigación para esclarecer el accidente en los hinchables que acabó con la muerte de dos menores, ha unido a toda la oposición quien ha votado a favor de la propuesta. Tanto Vox como Compromís, han exigido al alcalde Carlos F. Bielsa investigar sobre el suceso. Algo que no se va a producir, puesto que el PSPV cuenta con mayoría en el pleno y ha rechazado la moción con sus votos.
En concreto, Compromís, partido de izquierdas, también ha apoyado la propuesta del PP. "Hace más de tres años, el regidor de Compromís Javier Gil ya defendió una moción en el pleno ordinario de octubre de 2022 pidiendo una comisión para analizar todas las faltas de seguridad en la feria de Navidad de 2022. ¿Hasta cuando va a estar callado, Bielsa? Si no te enfrentas a esto, no sabemos que va a pasar, no tenemos información. ¿Por qué volcó el castillo hinchable? hay que depurar responsabilidades políticas. Desde Compromís necesitamos haceros preguntas porque necesitamos respuestas. La democracia va de esto", señalaba Silvia Maiques .
Álvaro Jesús, de Vox, por su parte, recrimina al PP que no haya actuado antes de que Bielsa saliera en televisión: "Aquí hay miembros del PP que eran concejales cuando todo sucedió. Cuando Vox pidió la dimisión del concejal de fiestas en 2022, el PP se abstuvo. Han tenido que encenderse los focos de la Sexta para que traigan, entre prisas, esta propuesta. En vox no necesitamos que vengan las cámaras para defender a nuestros vecinos. Ya hemos pedido y pedimos justicia",
El PP, que presentó la moción, aseguró que "no hablamos de política ni de estrategias, hablamos de humanidad, respeto y de la obligación moral que tienen las instituciones de no abandonar jamás a quienes han sufrido lo irreparable". "Fernando Gandia asegura que el accidente no fue una fatalidad inevitable, "fue una sucesión de decisiones y omisiones que deben analizarse con rigor, respetando los tiempos de la justicia".
