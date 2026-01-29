Paiporta lleva la reconstrucción posdana “barrio a barrio” con cuatro encuentros vecinales

Paiporta da un nuevo paso en su proceso de reconstrucción posdana con la puesta en marcha de la segunda fase de participación ciudadana, centrada ahora en reuniones presenciales por barrios para escuchar de primera mano a las vecinas y vecinos y recoger propuestas concretas que mejoren cada zona del municipio.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ya ha obtenido la aprobación de 17 anteproyectos incluidos en las primeras 25 memorias valoradas remitidas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, lo que permite que estas actuaciones entren ya en fase de redacción de la obra. Entre ellas destacan el polideportivo con más de 16 millones y el Auditori con 6,7 millones, mientras que a parques y jardines se destinan casi 8 millones. El paquete aprobado suma un presupuesto total de 40.655.716,20 euros, dentro del proceso para reparar daños y transformar infraestructuras afectadas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

La iniciativa municipal para escuchar a los barrios, impulsada desde el Área de Participación Ciudadana, se coordina con el proyecto JA Prevent NCD —integrado en Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública— y coordinado a nivel estatal por Fisabio y la Dirección General de Salud Pública. En Paiporta, el trabajo se canaliza a través de un Grupo Motor con presencia de áreas municipales, asociaciones y entidades locales.

Jornadas informativas por barrios. / Levante-EMV

El alcalde Vicent Ciscar ha subrayado que esta coordinación “permite unificar esfuerzos, optimizar recursos y facilitar una participación ordenada, evitando la saturación de consultas y garantizando un espacio participativo amplio y representativo”.

Tras una primera etapa más general, el ayuntamiento enfoca ahora el proceso al detalle cotidiano de cada barrio. “Dejamos atrás una visión global para empezar a escuchar qué necesita cada zona de Paiporta, barrio a barrio, y avanzar así hacia una recuperación real y efectiva”, explica la concejala de Participación Ciudadana, Esther Torrijos.

Dos partes: información y propuestas con enfoque de bienestar

Las sesiones se estructurarán en un primer bloque de información actualizada sobre el estado de la reconstrucción en cada área y, después, en dinámicas participativas para aportar ideas “incorporando la perspectiva de la salud y el bienestar en la planificación urbana y social”.

Para ello se utilizará la herramienta ‘Entornos de Vida’, que permite analizar hasta catorce dimensiones de la vida diaria, como movilidad, estado de calles y espacios públicos, zonas verdes, contacto social, ocio y cultura, tráfico o aparcamiento, entre otras.

Las conclusiones se volcarán en un informe técnico que servirá como base para futuras actuaciones municipales y para actualizar el diagnóstico de necesidades por barrios.

Calendario de encuentros

Los encuentros se celebrarán en febrero, con aforo máximo para facilitar la participación activa y con dinamización de personal especializado de Fisabio:

Jueves 3 de febrero – CEIP Rosa Serrano

– Jueves 5 de febrero – IES Luis Vives

– Jueves 10 de febrero – Museu de la Rajoleria

– Jueves 12 de febrero – CEIP Ausiàs March

El consistorio anima a toda la población a participar en estas citas, planteadas como un espacio de diálogo directo para informarse, opinar y contribuir a definir el futuro de cada barrio y del conjunto del municipio.