Conxa García, 24 años al frente de Picassent: la alcaldesa que convirtió el municipalismo en su sello

Conxa García (Picassent, 1957), maestra de valenciano y técnica de promoción lingüística, ha anunciado que no repetirá como candidata del PSPV-PSOE en 2027, cerrando así una etapa de seis legislaturas y 24 años al frente del Ayuntamiento de Picassent, al que llegó como alcaldesa en 2003.

Su marcha, comunicada con más de un año de antelación, pone el foco en una trayectoria política larga y poco habitual en la primera línea municipal valenciana, conseguida gracias a su proximidad con la ciudadanía.

De la escuela al ayuntamiento

Nacida en 1957 en Picassent, García es diplomada en Ciencias de la Educación, ha trabajado como maestra de valenciano y ha ejercido también como técnica de Promoción Lingüística en la administración pública.

Antes de alcanzar la Alcaldía, formó parte de la política municipal como edil y portavoz socialista en etapas previas, hasta que en 2003 asumió el bastón de mando e inició una continuidad que, con el último mandato, se encamina a completar casi un cuarto de siglo.

En 2023 revalidó el cargo y encaró su sexto mandato consecutivo, aunque con un gobierno en coalición con Compromís-Unides Podem.

Recuperación de la Torre Espioca

Durante los últimos años, la alcaldesa ha conseguido dotar a Picassent de nuevas infraestructuras, reformar las que estaban y proteger el patrimonio.

Conxa durante uno de los actos en el recuperado refugio de la plaza de la Ermita como centro cultural. / A.P.

Uno de los logros por los que siempre será recordada en el municipio es por la rehabilitación integral del centro histórico, como los barrios Virgen de Vallivana y Torres del Carmen, con una inversión anunciada de 2,3 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation, y sobre todo por en entorno de la plaza de la Ermita, centro neurálgico de la población. Además de la recuperación del refugio ubicado en esa plaza, como centro cultural. De a misma forma, tras muchos trámites, consiguió devolverle al pueblo su anhelada Torre Espioca, ya reformada y abierta a visitas, tras una dura negociación con la familia propietaria. También, como maestra, fue una satisfacción personal poder abrir este curso, después de más problemas de los esperados, un nuevo colegio en Picassent, el Sibil·la Mercer, poniendo fin a los históricos barracones del CEIP Príncep d'Espanya.

Conxa no ha tenido problemas en reclamar, independientemente del partido político que estuviera al frente de la Generalitat, mejoras en la frecuencia del metro, algo que aun a día de hoy sigue reivindicando. Su gran espinita será no haber conseguido la reforma de la travesía a Torrent.