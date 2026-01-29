Paterna refuerza su campaña contra la procesionaria del pino y reduce riesgos en espacios públicos

El Ayuntamiento de Paterna ha intensificado su campaña preventiva anual contra la procesionaria del pino con un plan “continuo” que prioriza la vigilancia y la intervención en el momento más eficaz para evitar la aparición de bolsones en el arbolado urbano. La actuación, desarrollada a través de la empresa municipal Gespa, se concentra especialmente entre los meses de noviembre y febrero, cuando la plaga presenta mayor presencia, y pone el foco en espacios públicos de uso intensivo y especialmente sensibles, como parques, jardines, entornos escolares, instalaciones deportivas y zonas verdes.

La teniente alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Merche Navarro, ha defendido que el consistorio aplica “un control integral de manera sostenible” mediante medidas biológicas y mecánicas, reforzando la vigilancia durante todo el año para actuar en el periodo más adecuado. Según ha explicado, este enfoque preventivo mantenido durante años ha permitido “reducir considerablemente” la presencia de bolsones en distintas zonas del municipio.

Un plan ajustado a la evolución real de la plaga

La campaña municipal está diseñada para adaptar el calendario de actuaciones a la evolución anual del insecto. En ese sentido, el plan incorpora un seguimiento previo durante el verano, entre julio y septiembre, mediante la instalación de trampas que permiten analizar la curva de vuelo del adulto y afinar el momento de intervención.

En paralelo, el Ayuntamiento aplica criterios de Gestión Integrada de Plagas, combinando distintas herramientas según la zona y el estado del arbolado. Entre las medidas previstas figuran tratamientos biológicos con Bacillus thuringiensis, actuaciones mecánicas como la retirada de bolsones cuando es seguro hacerlo, inspecciones periódicas para monitorizar la presencia de nidos, endoterapia o inyección al tronco en ejemplares que lo requieran, señalización temporal en áreas con riesgo y atención a avisos ciudadanos.

Objetivo: reducir riesgos en espacios públicos

Desde el consistorio recuerdan que la estrategia busca minimizar riesgos en los puntos con mayor tránsito, reforzando el seguimiento técnico para detectar de forma temprana la aparición de bolsones y evitar que la procesionaria llegue a fases de mayor exposición en zonas urbanas. Con ello, Paterna se adelanta a uno de los problemas recurrentes de cada invierno en municipios con pinar urbano y áreas verdes, apostando por una respuesta preventiva frente a la actuación puntual cuando la plaga ya es visible.