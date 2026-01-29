Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos dos menores tras un robo con fuerza en un bar de Beniparrell

La Guardia Civil y la Policía Local de Beniparrell arrestaron a tres jóvenes tras robar con fuerza en un local hostelero y ser localizados escondidos tras un camión

Agentes de la Guardia Civil ante el negocio donde se produjo el robo.

Agentes de la Guardia Civil ante el negocio donde se produjo el robo. / Guardia Civil

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Beniparrell

La Guardia Civil y la Policía Local de Beniparrell han detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento hostelero del municipio. Los arrestos se produjeron instantes después de que los propietarios alertaran del asalto.

Según la Benemérita, una patrulla se desplazó de inmediato al lugar y, en coordinación con la Policía Local, estableció un cerco en posibles vías de huida.

En ese dispositivo los agentes localizaron a los tres sospechosos ocultos detrás de un camión, donde presuntamente acababan de deshacerse de parte del botín. Los efectivos intervinieron 300 euros en efectivo.

Robo de la recaudación

Los autores habrían forzado la persiana del establecimiento y sustraído la recaudación de la caja registradora. Tras comprobar que coincidían con la descripción aportada por los perjudicados, se procedió a su detención y traslado a dependencias de la Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local.

En custodia

Los detenidos, de nacionalidad española, tienen 14, 17 y 18 años. Tras las actuaciones, los menores quedaron en custodia de sus progenitores y el mayor de edad fue puesto en libertad a la espera de ser requerido por la autoridad judicial.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Puesto Principal de Silla y las diligencias se han entregado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Picassent.

TEMAS

