Rufián se lleva de l'Horta Sud el 'llibret' de la falla Som y 'gaiatos' con chocolate de Torrent

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, que está pasando dos días con un intenso programa político en la Comunitat Valenciana que incluía diversos compromisos en l'Horta Sud, se ha llevado algunos obsequios de su visita a la comarca.

En una reunión mantenida en la Mancomunitat de l'Horta Sud con el presidente José F. Cabanes y las asociaciones de víctimas, dado su interés por conocer de primera mano la situación posdana en la zona cero, ha sido obsequiado con el 'llibret' de la falla SOM, que se plantó en Paiporta en marzo de 2025 como símbolo de reactivación de la fiesta.

Noticias relacionadas

También se le ha regalado un lote de los tradicionales 'gaiatos' de Torrent, que elaboran los hornos por Sant Blai, y de chocolate de 'bollo'.