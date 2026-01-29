Vaivén
Sagredo sobre Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau: "Además de guapos, son muy simpáticos"
El alcalde de Paterna saluda a los actores, que han ido a Kinépolis a presentar la película “La Fiera”
Los actores valencianos Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernadeau visitaron ayer los cines Kinépolis, en Paterna, donde presentaron la película "La Fiera", dirigida por Salvador Calvo, que se estrena hoy en cines.
Juan A. Sagredo, alcalde de la localidad de l'Horta Nord, no quiso perderse esta cita que se enmarca dentro del ciclo de preestrenos del Festival Antonio Ferrandis de Paterna. Después de saludar y conversar con los protagonistas, el primer edil aseguró que, "además de guapos os puedo decir que son muy simpáticos".
La película cuenta la historia de Carlos Suárez, Darío Barrio y Álvaro Bultó, tres amigos a los que les unía su pasión por los deportes extremos, que descubren la experiencia más cercana a volar: el salto BASE con traje de alas. A Silverstre y Bernadeau se une el actor catalán Carlos Cuevas.
