Dónde y cuándo se puede degustar el mejor chocolate en Valencia

El chocolate, para muchos y muchas, es un placer que vuelve loco a cualquiera. Ahora, hay una oportunidad única para poder comprar y degustar el mejor chocolate, muy cerca de València. Se se presenta en cualquier formato, sabor (más dulce y menos según el porcentaje de cacao) e incluso color.

Y todo esto es posible en la III Feria del Chocolate, una cita ya consolidada en el calendario festivo y gastronómico, que se celebrará del 30 de enero al 3 de febrero en la Avenida al Vedat, la Plaza Corts Valencianes y el parque de Moralets de Torrent. La feria se inaugurará mañana viernes, 30 de enero, a las 17:30 horas, frente a la caseta del Ayuntamiento.

Esta tercera edición da un importante salto al ampliarse de tres a cinco jornadas, coincidiendo con algunas de las fiestas más arraigadas de Torrent como l’Entrada de la Flor, la Candelaria y Sant Blai, convirtiendo la ciudad durante cinco días en un gran punto de encuentro gastronómico, cultural y festivo.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “la Feria del Chocolate es una de las citas más queridas por la ciudadanía y un gran atractivo para quienes nos visitan, porque une tradición, gastronomía, comercio local y fiesta popular”. Folgado ha señalado además que “Torrent tiene una historia profundamente ligada al chocolate y esta feria es una forma de ponerla en valor, apoyar a nuestros productores y seguir dinamizando la ciudad”.

Chocolate, gastronomía y productores de referencia

La III Feria del Chocolate contará con una amplia representación de expositores chocolateros, tanto locales como procedentes de otros puntos de España, que ofrecerán productos artesanos, recetas tradicionales y propuestas innovadoras. Entre ellos se encuentran:

·Pastelería La Plaza

·Chocolates Xoco & Vero

·Chocolates Rafael Andreu

·R. Masilla S.A.

·Frutas Colomina S.L.

·Dylfer S.L. – Club del Chocolate

·Claudio Cotell

·Xocolates Escufí

A la oferta chocolatera se suman puestos de quesos, embutidos, dulces tradicionales y productos gourmet, reforzando el carácter gastronómico de la feria y atrayendo a público de todas las edades.

Actividades, talleres y animación durante cinco días

La caseta municipal acogerá una completa programación con showcookings, catas, talleres infantiles, animación y reparto de chocolate durante toda la feria.

Cartel Feria del chocolate de Torrent. / A.T.

Entre las actividades más destacadas figuran los showcookings y talleres de Chocolates Rafael Andreu, las catas y demostraciones de Chocolates Xoco & Vero, talleres infantiles diarios, actividades juveniles y varios repartos de chocolate caliente.

Además, la feria contará con animación itinerante diaria, con actores y músicos recorriendo el recinto, dos pases al día, así como dos zonas de juegos infantiles distribuidas a lo largo del paseo ferial.

Una feria ligada a las tradiciones más emblemáticas de Torrent

La Feria del Chocolate se celebra de manera paralela a algunas de las festividades más importantes del municipio. El 1 de febrero tendrá lugar l’Entrada de la Flor, con su tradicional passejà y cordà, mientras que el 3 de febrero, festividad de Sant Blai, se celebrará la tradicional Fira i Porrat en la calle Ramón y Cajal, con productos típicos como los gaiatos, los SantBlaiets y el emblemático Rossejat Torrentí.

En palabras de la alcaldesa, “estos días son una oportunidad perfecta para disfrutar de Torrent, de su comercio, de su hostelería y de unas fiestas profundamente arraigadas que forman parte de nuestra identidad”.

Horarios de la III Feria del Chocolate

·Viernes 30 de enero:

ode 17:30 a 21:00 h

·Sábado 31 de enero, domingo 1, lunes 2 y martes 3 de febrero:

oDe 11:00 a 14:00 h

oDe 17:30 a 21:00 h

Con esta tercera edición, Torrent refuerza su posición como referente gastronómico y cultural en la Comunitat Valenciana, esperando miles de visitantes y consolidando una feria que ya es sinónimo de sabor, tradición y dinamización económica.