Torrent se prepara para celebrar el Mig Any de Moros y Cristianos

Torrent vivirá este sábado una nueva edición del tradicional Mig Any de Moros y Cristianos, una jornada que sirve como antesala de las fiestas que la ciudad celebra en julio en honor a sus Santos Patronos, Abdón y Senén.

La Federación de Moros y Cristianos de Torrent (FMCT), junto a la filà Na Violant y la comparsa Omeyes que serán las capitanías de 2027, han preparado una completa programación para disfrutar de un día marcado por la germanor, la tradición y la cultura festera.

La jornada dará comienzo el sábado 31 de enero con un almuerzo de fraternidad entre las diferentes filàs y comparsas. A partir de las 11 horas, las calles de Torrent se llenarán de música, color y ambiente festivo con la celebración de la Entraeta “Mig Anyera”, que recorrerá el tramo comprendido entre Monte-Sión y la emblemática Torre. Este desfile permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de un adelanto de la Gran Entrada de julio, con espectaculares trajes y la música característica de las fiestas de Moros y Cristianos.

Cartel Mig Any Torrent 2026. / A. T.

Cargos Festeros 2026

Uno de los actos más destacados será la teatralización del intercambio de banderas entre los cargos festeros, que, pese a haber sido nombrados oficialmente el pasado mes de octubre en el Auditori, volverán a cobrar protagonismo en un acto simbólico a los pies de la Torre. Los cargos festeros de 2026 son:

Benjamín Sancho Ridaura , capitán moro, por la comparsa Piratas Berberiscos

, capitán moro, por la comparsa Piratas Berberiscos Inmaculada Vallejo Mora , capitana cristiana, por la filà Orde de Santa Maria de Montesa

, capitana cristiana, por la filà Orde de Santa Maria de Montesa Amparo Planells Pérez , alférez mora, por la comparsa Buadin’ss

, alférez mora, por la comparsa Buadin’ss María Ros Esteve, alférez cristiana, por la filà Els Forquers

Tras los actos oficiales, las filàs y comparsas compartirán una comida de germanor y disfrutarán de una animada tarde festiva en el Ágora del Parc Central, donde también tendrá lugar la entrega de premios del XIV Concurso de Fotografía de Instagram, organizado por la FMCT.

"El Mig Any se consolida así como una cita imprescindible para los festeros de Torrent, que podrán volver a sumergirse en el ambiente y la emoción de unas celebraciones que alcanzarán su punto álgido en el mes de julio con las fiestas de Moros y Cristianos, una de las tradiciones más arraigadas y esperadas de la ciudad".