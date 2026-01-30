Alaquàs pedirá a la Generalitat que el futuro Centro de Salud lleve el nombre de Ernest Lluch i Martín

El Ayuntamiento de Alaquàs instará a la Generalitat Valenciana a considerar que el futuro Centro de Salud de Alaquàs, actualmente en proceso de remodelación, lleve el nombre de Ernest Lluch i Martín, en reconocimiento a su contribución fundamental al establecimiento del acceso universal a la sanidad pública y a su compromiso con los valores democráticos y cívicos.

Así lo acordó ayer jueves 29 de enero el Pleno de la Corporación Municipal de Alaquàs a raíz de una propuesta conjunta elaborada por los grupos municipales PSPV-PSOE y Compromís. El acuerdo contó con los votos a favor de estos y los votos en contra de Partido Popular y Vox.

A la moción se realizó una enmienda de adición para que las salas del futuro Centro de Salud de Alaquàs llevan los nombres de los médicos de Alaquàs (Vicente Franco, Luis Sabater, Francisco Medina, Faustí Barberá…) en reconocimiento a su contribución a la sanidad en Alaquàs.

Ejemplo de servicio público

Con esta iniciativa se reconoce institucionalmente la figura de Ernets Lluch como ejemplo de servicio público, defensa del diálogo, la concordia y el compromiso con la ciudadanía, especialmente en el ámbito sanitario y social.

Ministro entre 1982 y 1986

Lluch destacó tanto en el ámbito académico como en el servicio público, ejerciendo como Ministro de Sanidad y Consumo entre 1982 y 1986. Su gestión al frente del Ministerio culminó con la promulgación de la Ley 14/1986, General de Sanidad, una de los hitos más significativos de la democracia que estableció el derecho en la protección de la salud para toda la ciudadanía.