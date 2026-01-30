Albal abre su Feria de San Blai más multitudinaria

El corte de cinta de la Feria del comercio y las asociaciones locales de Albal ha dado el pistoletazo de salida de las Fiestas de San Blai que se celebra en la localidad hasta el 8 de febrero. El alcalde, José Miguel Ferris, ha estado acompañado en esta ocasión, además de su corporación municipal y de los representantes festeras, de numerosos alcaldes y condejales de los municpios de la comarca. Así, han asistido por parte del PSPV los primeros ediles de Mislata y Paterna, Carlos Fernández Bielsa y Juan Antonio Sagredo; por Compromís Voro Masaroca, alcalde de Beniparrell, y la diputada y concejala de Catarroja, Dolors Gimeno; también por el PP Alberto Primo, alcalde de Alcàsser, junto a Vicente Barrera, exconseller de Vox.

Más de 40 establecimientos estaba en la calle con sus stands mostrando su gran su oferta, una forma de reforzar el comercio de proximidad y el tejido asociativo. A ello se suma una destacada oferta gastronómica en la plaza de la Constitución, donde bares y restaurantes del municipio ofrecerán sus mejores propuestas.

Como es tradicional, la Junta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Albal participará con una acción solidaria cuya recaudación se destinará a la lucha contra esta enfermedad.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una nutrida programación musical, con conciertos, tributos, discomóviles, magia y animación infantil, cuyos horarios podrán consultarse en las redes sociales y la web del Ayuntamiento de Albal. Además, el sábado 31, la Junta Local Fallera inaugurará la Exposición del Ninot en la Casa natalicia del Padre Carlos Ferris.