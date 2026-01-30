El alcalde Sagredo 'ficha' a su exmujer para la empresa pública de Paterna

El consejo de administración de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (Gespa) ha aprobado este viernes con la mayoría de votos de los consejeros del PSPV el nombramiento de Sonia Borruey, hija del que fuera alcalde Francisco Borruey y exmujer del alcalde Juan Antonio Sagredo, como nueva directora general de la sociedad que presta diferentes servicios municipales.

Los consejeros del PP han votado en contra y han anunciado que trasladarán el nombramiento a sus servicios jurídicos para analizar si se ajusta a la legalidad, mientras que Compromís y Vox se han abstenido.

El nombramiento se ha votado después de la marcha por motivos profesionales de Francisco García, que fue fichado en 2019 por Sagredo, ya que eran compañeros en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

El grupo socialista que encabeza Sagredo ha apostado por la destacada experiencia de Borruey, que es licenciada en Derecho, en la gestión municipal y por su formación, ya que es Máster en Ordenación del Territorio por la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).

La incorporación a la dirección general de la empresa pública Gespa se hará efectiva en los próximos días, una vez formalizada su renuncia al acta de diputada autonómica en las Corts Valencianes, pues Sonia Borruey fue elegida en el puesto 14 de la lista del PSPV por Valencia que encabezó Ximo Puig.

Sonia Borruey, que según el PP percibirá una retribución anual de 67.850 euros, debe dejar el acta de diputada porque su nuevo cargo al frente de Gespa es incompatible con la dirección de una empresa con medio millar de trabajadores que le supondrá una dedicación plena. Sagredo ha justificado ante los consejeros su nombramiento por su gran capacidad de gestión y de trabajo.

Fue concejla tras las elecciones de 2007

Borruey vive en Paterna y entró en el ayuntamiento tras las elecciones de 2007, ya que iba en las listas que encabezó el entonces alcalde Francisco Borruey, que perdió frente al un joven candidato del PP, Lorenzo Agustí. Fue portavoz del grupo socialista en la oposición, tras el fallecimiento de su padre en junio de 2009. Su labor como edila le ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento municipal y la prestación de los servicios públicos por parte de Gespa. Milita en el PSPV de Paterna desde 1998 y también fue secretaria general de los Jóvenes Socialistas de Paterna de 2005 a 2008.

Rechazo del PP

El Partido Popular ha votado en contra de esta designación y ha anunciado que ha puesto el caso en conocimiento de los servicios jurídicos del partido, con el objetivo de analizar "si el procedimiento se ajusta a la legalidad vigente y a los principios de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades que deben regir el acceso a este cargo", por el que percibirá 67.850 euros anuales, una "decisión que ha generado una fuerte controversia política y social".

Desde el Partido Popular se considera que este nombramiento proyecta una "imagen negativa de las instituciones y alimenta la desconfianza de los ciudadanos hacia la gestión pública", especialmente en un contexto en el que se exige mayor ejemplaridad y rigor a los responsables políticos.

El PP reitera su compromiso con la transparencia, la buena gestión y la defensa del interés general, y continuará ejerciendo su labor de control para garantizar que las decisiones del gobierno municipal se adopten conforme a la ley y al interés de los vecinos de Sagredo.