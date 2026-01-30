Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, envía 'rossejat' a políticos valencianos para celebrar Sant Blai

El "rossejat" de San Blai de Torrent no entiende de colores políticos. La alcaldesa de la capital de l'Horta, Amparo Folgado, ha decidido agraciar a algunos de los políticos valencianos con el tradicional perol de arroz que se come en la fiesta torrentina de este próximo 3 de febrero.

Uno de los que ya ha podido degustar este plato es el conseller de Transportes e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, quien no ha dudado en subir una fotografía en su cuenta de Instagram y agradecer el gesto a la alcaldesa de Torrent, de su mismo partido (PP): "Vull donar les gràcies l'Ajuntament de Torrent i especialment a la seua alcaldessa, Amparo Folgado, pel perol de Sant Blai que ens ha fet aplegar. És un plaer compartir, encara que siga a distància, aquest sabor tan vostre, que uneix tradició, comunitat i bon fer. Gracies i… Bon profit a tots!", señaló Mus adjuntando una fotografía con el perol, y que la propia Amparo Folgado agradeció: "Espere que vos agrade i podeu tastar un poc el que significa Sant Blai per a Torrent i el nostre Rossejat torrentí".

Más significativo es si cabe el "envío de rossejat" dirigido a Juan Antonio Sagredo, senador socialista y también alcalde de Paterna, quien ha desmentido que exista rivalidad entre las grandes capitales de l'Horta. "Així dona gust celebrar Sant Blai. Gràcies, Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent, per este rossejat, símbol d’unió entre les nostres ciutats i les nostres tradicions", señalaba Sagredo en su cuenta de X junto a una forografía con el plato típico torrentino.