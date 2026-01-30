El Ayuntamiento de Mislata justifica su negativa a investigar el accidente del hinchable por "estar en la fase final judicial"

El gobierno de Mislata ha respondido oficialmente a la petición del Grupo Municipal del Partido Popular para constituir una comisión de investigación sobre el trágico accidente del castillo hinchable ocurrido el 4 de enero de 2022, que provocó el fallecimiento de dos niñas, que rechazaron en el pleno con sus votos, aprovechando la mayoría en la sala, pese a que el resto de la oposición, incluido Compormís, votara a favor. Tras el comunicado de los padres de Vera, una de las niñas fallecidas, recriminando su decisión y acusando directamente al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, de no atender la necesidad de explicaciones de las familias, el consistorio se ha visto casi obligado a emitir un comunicado dando explicaciones, justificando su negativa al hecho de que la función de investigar corresponde "exclusivamente al ámbito judicial", proceso en el que aseguran estar colaborando plenamente.

El argumento central del Ayuntamiento es que el caso se encuentra judicializado desde hace cuatro años y atraviesa actualmente su fase final de instrucción. Durante este periodo, el juzgado competente ha tomado declaraciones a investigados y testigos, y el consistorio afirma haber aportado toda la documentación requerida.

Valencia. La policia cientifica investiga en la feria de Mislata el vuelco del castillo hinchable. NAVIDAD . PARQUE DE LA CANALETA DE MISLATA . ATRACCIONES INFANTILES . 9 NIÑOS HERIDOS AL VOLCAR UN CASTILLO HINCHABLE A CAUSA DEL VIENTO . CAYETANA . NIÑA DE 8 AÑOS FALLECIDA . INVESTIGACIÓN POLICIAL . POLICIA CIENTÍFICA / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Desde el ejecutivo local se subraya que, tras este tiempo, "no existen hechos nuevos determinantes" que legitimen la apertura de una investigación interna paralela. El comunicado insiste en que promover esta comisión no tendría sentido y que el ayuntamiento mantiene la responsabilidad institucional de no interferir en el tramo final del proceso judicial,.

Empatía frente a las críticas de las familias

Pese a las duras acusaciones vertidas recientemente por los padres de Vera, quienes llegaron a decir que el alcalde solo estuvo allí para hacerse la foto para la prensa y luego desapareció, el gobierno de Mislata sostiene haber mostrado una "empatía sincera" desde el primer momento: "Parte del equipo de gobierno estuvo presente en la tarde del accidente, acompañando a las personas afectadas, interesándose por su estado y poniendo todos los recursos municipales a su disposición en unos momentos de enorme dificultad", explican.

Esta versión choca frontalmente con la rabia e impotencia expresada por la familia, que en días pasados denunció el bloqueo de esta misma comisión en el pleno municipal apelando a "argucias políticas" relacionadas con la ideología de su abogado.

Compromiso con la legalidad

Finalmente, el consistorio reitera su respeto absoluto a la justicia y su compromiso con la transparencia y la legalidad,. Con este rechazo, el Gobierno de Mislata fía la depuración de responsabilidades únicamente al dictamen de los tribunales, esperando que el procedimiento judicial se resuelva previsiblemente en su tramo final. "Durante este tiempo, el juzgado competente ha realizado las investigaciones oportunas, ha tomado declaración a las personas investigadas y a los testigos, el ayuntamiento ha aportado toda la documentación requerida y el procedimiento se encuentra previsiblemente en su tramo final", señalan desde el gobierno, quienes apuntan que no hay revelaciones nuevas en la investigación, "tras cuatro años de instrucción, no existen hechos nuevos determinantes en la investigación judicial que justifiquen o legitimen la constitución de una comisión de investigación dirigida por parte del Ayuntamiento de Mislata".