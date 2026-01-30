Corazones Abiertos de Torrent vistió a más de 400 familias en 2025 con su ropero solidario

La asociación Corazones Abiertos de Torrent ha hecho balance del primer ejercicio completo de su ropero solidario, un servicio que en 2025 ha atendido a más de 400 familias en la ciudad y ha entregado 4.737 prendas seleccionadas y clasificadas por su equipo de voluntariado.

Según detalla la entidad, el ropero ha mantenido "muchísima actividad" durante el último año, hasta el punto de que "faltan horas" para cubrir toda la dedicación que exige el servicio. "Los datos nos empujan a seguir trabajando por las familias más necesitadas de nuestra población", subraya la presidenta y fundadora, Chelo Melero.

Además del apoyo directo a familias en situación de vulnerabilidad, la ONG destaca el componente ambiental de la iniciativa: la reutilización de ropa contribuye a dar un segundo uso a las prendas y a reducir el impacto medioambiental asociado al consumo textil.

Un recurso en marcha desde 2024

El ropero solidario comenzó a funcionar en abril de 2024 y está ubicado en la calle Gabriela Mistral, 9 de Torrent. El acceso se realiza con cita previa, a través de un sistema de reservas, y el servicio funciona de forma ordinaria los miércoles de 16.00 a 18.30 horas, con atención flexible para casos de necesidad mediante contacto por WhatsApp.

Las prendas proceden principalmente de donaciones, que pueden entregarse en el mismo horario de apertura o coordinándose con la asociación. Después, el voluntariado se encarga de la clasificación, descartando aquellas piezas que no están en buen estado, y de su posterior entrega.

Radiografía social: una Torrent multicultural

El balance de Corazones Abiertos también refleja el perfil de las personas atendidas: el grupo mayoritario de quienes han recibido ropa en 2025 es de nacionalidad española (31%), seguido por familias procedentes de distintos países latinoamericanos. La entidad señala, además, un cambio respecto a 2024, cuando en los meses iniciales del servicio predominaban en mayor medida familias llegadas de otros países.

Desglose de entregas

En el reparto por tipologías, la asociación contabiliza, entre otras, 1.498 unidades de pantalones, 1.548 camisas, 776 sudaderas, 356 abrigos/chaquetas, además de calzado (277), mantas (154) y sábanas (98).

Corazones Abiertos, fundada en noviembre de 2013 en Torrent, mantiene su actividad de apoyo social a través de diferentes iniciativas solidarias desde su sede en la calle L’Horta, 4.