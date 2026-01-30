Godella aprueba un presupuesto municipal de 15.196.20€ para 2026, con un aumento de casi 800.000€

El Ayuntamiento de Godella aprobó este jueves, 29 de enero, en sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de enero, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026. El presupuesto municipal asciende a 15.196.200€, lo que supone un incremento de casi 800.000€ respecto a 2025. Estas cuentas consolidan una clara apuesta por el refuerzo de los servicios públicos, la atención social y la mejora del espacio urbano, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía y avanzar hacia un municipio más eficiente, sostenible y cohesionado.

El presupuesto refleja una planificación orientada a la mejora del día a día de los vecinos y vecinas de Godella, priorizando aquellas áreas que tienen un impacto directo en la calidad de vida, como la limpieza, el mantenimiento del espacio público, los servicios sociales, la educación, el deporte y el apoyo a los colectivos más vulnerables. Desde el equipo de gobierno se ha trabajado en unas cuentas realistas, equilibradas y responsables, que permiten reforzar los servicios esenciales y asumir nuevas inversiones manteniendo la estabilidad económica del consistorio. La concejala de Economía y Hacienda, Elvira Navarret, ha subrayado que “el incremento del presupuesto es fruto de una gestión rigurosa, que nos permite aumentar recursos allí donde más se necesitan sin comprometer la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento”.

Entre las principales partidas destaca la mejora del servicio de limpieza viaria y recogida de enseres, que aumenta casi 650.000€ hasta alcanzar los 1.643.000€. Este incremento permitirá implantar un nuevo contrato que sustituya un modelo obsoleto y sin alternativas que se venía arrastrando desde ejercicios anteriores, mejorando la frecuencia, la eficacia y la cobertura del servicio en todo el municipio.

En la misma línea, se incrementa de manera notable la partida destinada a iluminación viaria, que pasa de 20.000€ a 100.000€, para corregir deficiencias históricas y mejorar la seguridad y eficiencia energética. Además, se destinan 430.000€ al mantenimiento de jardines y zonas verdes, se refuerza la desinsectación, que pasa de 25.000€ a 60.000€, y se invertirán 40.000€ en la mejora y acondicionamiento del cementerio municipal. Musoles ha destacado que “invertir en el espacio urbano es invertir en bienestar, seguridad y orgullo de pueblo”.

Pleno Godella. / A.G.

En el ámbito social, se refuerzan de manera significativa las políticas de atención a personas mayores y colectivos vulnerables. El programa Menjar a Casa incrementa su dotación de 20.000€ a 50.000€, las actividades socioculturales para la tercera edad alcanzan los 40.000 euros y las ayudas al transporte de jubilados se elevan hasta los 35.000€. La ayuda a domicilio aumenta en 70.000€, situándose en 220.000€, y se destinan 100.000 euros a ayudas de emergencia social. En este ámbito, Musoles ha subrayado que “un ayuntamiento debe estar al lado de quienes más lo necesitan, y este presupuesto refuerza la red de protección social para que nadie se quede atrás”.

La juventud es otro de los ejes destacados del presupuesto 2026. El área prácticamente duplica su dotación hasta los 93.500€, lo que permitirá ampliar plazas en las escuelas de verano, Navidad y Pascua, así como poner en marcha nuevas iniciativas como la ayuda para el carnet de conducir y el bono transporte joven. “Queremos que los y las jóvenes encuentren en Godella un municipio con oportunidades, apoyo y servicios pensados para su realidad”, ha afirmado el alcalde.

Conservatorio

El presupuesto también consolida la apuesta por el deporte y la educación. Se incrementan los recursos destinados al mantenimiento de instalaciones deportivas y se duplica la partida para la conservación de colegios, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad educativa. Asimismo, continúa el aumento progresivo de la financiación del Conservatorio Municipal y del centro Jacaranda, al tiempo que se refuerzan las subvenciones a entidades deportivas, sociales y culturales, reconociendo su papel fundamental en la vida del municipio.

Por último, el presupuesto mantiene el apoyo al comercio local a través del bono comercio, dotado con 150.000€, y contempla nuevas medidas de eficiencia energética para reducir el gasto municipal y optimizar el uso de los recursos públicos. José María Musoles concluyó señalando que “estos 15 millones de euros son una inversión directa en las personas, en los barrios y en el futuro de Godella, con una gestión responsable y una hoja de ruta clara para seguir avanzando como municipio”.