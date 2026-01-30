Torrent inaugura la III Feria del Chocolate con una jornada multitudinaria llena de ilusión

Torrent ha dado esta tarde el pistoletazo de salida a la III Feria del Chocolate con una inauguración multitudinaria, festiva y llena de ilusión, que ha convertido desde primera hora la ciudad en un auténtico escaparate de sabores, tradiciones y convivencia. Cientos de personas se han acercado desde las 17:30 horas al recinto ferial para disfrutar del inicio de una cita que ya es sinónimo de invierno, dulzura y fiesta en Torrent.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha inaugurado oficialmente la feria acompañada en todo momento por las asociaciones festivas de la ciudad, las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor, así como representantes de numerosas comisiones falleras, que han querido sumarse a este arranque tan especial, llenando el paseo de color, tradición y orgullo torrentino.

La alcaldesa Folgado visita uno de los puestos chocolateros. / A. T.

Uno de los grandes protagonistas de la tarde ha sido Bollet, la entrañable mascota de chocolate de Torrent, que ha conquistado a pequeños y mayores repartiendo chocolate, besos y abrazos, aportando aún más alegría a una inauguración ya de por sí muy animada.

La alcaldesa ha destacado el éxito de esta primera jornada y el ambiente vivido: “La Feria del Chocolate ha comenzado de una manera espectacular, con muchísima gente en la calle, sonrisas, familias enteras disfrutando y ese ambiente tan especial que solo se vive en Torrent cuando celebramos algo que sentimos como propio”.

Folgado ha subrayado también el valor de la feria como punto de encuentro: “Esta feria es una invitación a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones, de nuestros productos y de la hospitalidad de Torrent. Ver a nuestras Falleras Mayores, a las comisiones y a las asociaciones festivas acompañándonos demuestra que esta es una fiesta de todos y para todos”.

Chocolate, gastronomía y productores de referencia

La III Feria del Chocolate, que se celebra hasta el 3 de febrero en la Avenida al Vedat, la Plaza Corts Valencianes y el parque de Moralets, cuenta con una amplia representación de expositores chocolateros, tanto locales como procedentes de otros puntos de España, que ofrecerán productos artesanos, recetas tradicionales y propuestas innovadoras. Entre ellos se encuentran:

Pastelería La Plaza

Chocolates Xoco & Vero

Chocolates Rafael Andreu

R. Masilla S.A.

Frutas Colomina S.L.

Dylfer S.L. – Club del Chocolate

Claudio Cotell

Xocolates Escufí

A la oferta chocolatera se suman puestos de quesos, embutidos, dulces tradicionales y productos gourmet, reforzando el carácter gastronómico de la feria y atrayendo a público de todas las edades.

Actividades, talleres y animación durante cinco días

Durante estos días, la caseta municipal acogerá una completa programación con showcookings, catas, talleres infantiles, animación y reparto de chocolate durante toda la feria.

Entre las actividades más destacadas figuran los showcookings y talleres de Chocolates Rafael Andreu, las catas y demostraciones de Chocolates Xoco & Vero, talleres infantiles diarios, actividades juveniles y varios repartos de chocolate caliente.

Además, la feria contará con animación itinerante diaria, con actores y músicos recorriendo el recinto, dos pases al día, así como dos zonas de juegos infantiles distribuidas a lo largo del paseo ferial.

Con esta edición, ampliada a cinco días y coincidiendo con festividades tan emblemáticas como l’Entrada de la Flor, la Candelaria y Sant Blai, Torrent refuerza su apuesta por una feria que une sabor, tradición, comercio local y fiesta popular, consolidándose como una de las citas más queridas del calendario municipal.

La Feria del Chocolate ya está en marcha y promete seguir endulzando Torrent durante los próximos días.