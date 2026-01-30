Torrent inaugura la III Feria del Chocolate con una jornada multitudinaria llena de ilusión
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, inauguró la III Feria del Chocolate, que se extenderá hasta el 3 de febrero con una amplia oferta gastronómica y actividades para todas las edades
Torrent ha dado esta tarde el pistoletazo de salida a la III Feria del Chocolate con una inauguración multitudinaria, festiva y llena de ilusión, que ha convertido desde primera hora la ciudad en un auténtico escaparate de sabores, tradiciones y convivencia. Cientos de personas se han acercado desde las 17:30 horas al recinto ferial para disfrutar del inicio de una cita que ya es sinónimo de invierno, dulzura y fiesta en Torrent.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha inaugurado oficialmente la feria acompañada en todo momento por las asociaciones festivas de la ciudad, las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor, así como representantes de numerosas comisiones falleras, que han querido sumarse a este arranque tan especial, llenando el paseo de color, tradición y orgullo torrentino.
Uno de los grandes protagonistas de la tarde ha sido Bollet, la entrañable mascota de chocolate de Torrent, que ha conquistado a pequeños y mayores repartiendo chocolate, besos y abrazos, aportando aún más alegría a una inauguración ya de por sí muy animada.
La alcaldesa ha destacado el éxito de esta primera jornada y el ambiente vivido: “La Feria del Chocolate ha comenzado de una manera espectacular, con muchísima gente en la calle, sonrisas, familias enteras disfrutando y ese ambiente tan especial que solo se vive en Torrent cuando celebramos algo que sentimos como propio”.
Folgado ha subrayado también el valor de la feria como punto de encuentro: “Esta feria es una invitación a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras tradiciones, de nuestros productos y de la hospitalidad de Torrent. Ver a nuestras Falleras Mayores, a las comisiones y a las asociaciones festivas acompañándonos demuestra que esta es una fiesta de todos y para todos”.
Chocolate, gastronomía y productores de referencia
La III Feria del Chocolate, que se celebra hasta el 3 de febrero en la Avenida al Vedat, la Plaza Corts Valencianes y el parque de Moralets, cuenta con una amplia representación de expositores chocolateros, tanto locales como procedentes de otros puntos de España, que ofrecerán productos artesanos, recetas tradicionales y propuestas innovadoras. Entre ellos se encuentran:
- Pastelería La Plaza
- Chocolates Xoco & Vero
- Chocolates Rafael Andreu
- R. Masilla S.A.
- Frutas Colomina S.L.
- Dylfer S.L. – Club del Chocolate
- Claudio Cotell
- Xocolates Escufí
A la oferta chocolatera se suman puestos de quesos, embutidos, dulces tradicionales y productos gourmet, reforzando el carácter gastronómico de la feria y atrayendo a público de todas las edades.
Actividades, talleres y animación durante cinco días
Durante estos días, la caseta municipal acogerá una completa programación con showcookings, catas, talleres infantiles, animación y reparto de chocolate durante toda la feria.
Entre las actividades más destacadas figuran los showcookings y talleres de Chocolates Rafael Andreu, las catas y demostraciones de Chocolates Xoco & Vero, talleres infantiles diarios, actividades juveniles y varios repartos de chocolate caliente.
Además, la feria contará con animación itinerante diaria, con actores y músicos recorriendo el recinto, dos pases al día, así como dos zonas de juegos infantiles distribuidas a lo largo del paseo ferial.
Con esta edición, ampliada a cinco días y coincidiendo con festividades tan emblemáticas como l’Entrada de la Flor, la Candelaria y Sant Blai, Torrent refuerza su apuesta por una feria que une sabor, tradición, comercio local y fiesta popular, consolidándose como una de las citas más queridas del calendario municipal.
La Feria del Chocolate ya está en marcha y promete seguir endulzando Torrent durante los próximos días.
