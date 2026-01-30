Detenida una pareja en Sagunt por asaltar a mayores y arrancarles joyas en plena calle en l’Horta Sud

La Guardia Civil ha detenido en Puerto de Sagunto a un hombre y una mujer, pareja sentimental, como presuntos responsables de una serie de robos con violencia a personas de avanzada edad en plena vía pública en varias localidades de l’Horta Sud. A ambos se les atribuyen cuatro asaltos en Alfafar, Catarroja, Albal y Benetússer, con un mismo patrón: el “tirón” de cadenas y collares de oro y la huida inmediata en motocicleta .

La investigación, denominada Operación ‘Variant’, se inició tras la primera denuncia: una mujer de 75 años relató haber sido sorprendida en Alfafar por un varón que se apeó de una motocicleta y le arrancó de un tirón el collar que llevaba, valorado en unos 3.000 euros, para salir huyendo con rapidez.

Escapó en moto

En los días siguientes se fueron encadenando denuncias similares. Un hombre de 70 años denunció en Catarroja que le sustrajeron el cordón de oro por la espalda y que el autor escapó en una motocicleta donde le esperaba otra persona.

Diez días después, una mujer de 73 años en Albal informó de la sustracción de una cadena de oro con crucifijo y medallas mediante un tirón, con la misma dinámica de fuga.

Y, aproximadamente otros diez días más tarde, un hombre de 88 años denunció en Benetússer el robo de su cadena y medalla de oro tras bajarse el asaltante de una moto conducida por un cómplice .

Colaboración de la Policía de Albal

Según la Guardia Civil, la colaboración de la Policía Local de Albal fue clave para identificar la motocicleta utilizada. Además, algunos denunciantes pudieron reconocer a sus asaltantes, lo que reforzó la línea de investigación hasta dar con la propietaria del vehículo y su pareja. La mujer, de 33 años, fue arrestada como presunta cooperadora necesaria, y el hombre, de 36, como presunto autor; ambos de nacionalidad colombiana .

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Catarroja. La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Alfafar.

Ante este tipo de robos “al descuido” y por tirón, las fuerzas de seguridad suelen aconsejar evitar exhibir joyas en la calle, especialmente en trayectos rutinarios, y extremar la precaución si se aproxima una moto con uno o dos ocupantes. En caso de intento de robo, lo prioritario es ponerse a salvo y avisar de inmediato al 062.