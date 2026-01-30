Con un impresionante castillo a sólo 10 minutos de València: así es el municipio donde la Bonoloto ha dejado 86.599 euros

Casi 87.000 euros. Ese es el premio que recibirá el acertante de la Bonoloto del jueves, 29 de enero, quien selló su boleto en una localidad ubicada a escasos diez minutos de la ciudad de València y que aún conserva todo el encanto de las poblaciones más genuinas de la comarca de l'Horta.

De hecho, la huerta y sus ancestrales costumbres continúa estando muy presente en este municipio, que además guarda un enorme legado histórico y patrimonial entre el que sobresale un impresionante palacio.

El boleto ganador, que ha acertado cinco de los números en juego y el complementario en el sorteo de la Bonoloto del jueves 29 de enero, le otorga un jugoso pellizco a su poseedor: 86.599 euros que, luego, se verán disminuidos tras cumplir con el obligatorio pago a Hacienda.

Se trata de un premio de segunda categoría (no ha habido ningún acertante con los seis números), cuya participación fue sellada en un establecimiento ubicado en la calle Ausiàs March de Alaquàs. No es el único, puesto que otro afortunado o afortunada ha ganado el mismo premio tras validar su boleto en Barcelona.

Alaquàs, el encanto vivo de la huerta

Alaquàs es uno de los pueblos que conforman l'Horta Sud. Muy cercano a la ciudad de València y a Torrent, con la que prácticamente se conurba aunque las separa el conocido y fatídico barranco del Poyo, es un municipio que atesora uno de los monumentos más relevantes y grandiosos de la zona: el Palacio de los Aguilar.

Este palacio es, en realidad, una impresionante fortaleza que está ubicada en pleno centro de Alaquàs y que popularmente es conocido como el Castillo de Alaquàs. Pese a que conserva numerosos elementos arquitectónicos propios del gótico, su tipología edificatoria es ya propia de los palacios del Renacimiento. Con planta cuadrada, patio central y cuatro enormes y sólidas torres almenadas en las esquinas.

El impresionante Castillo de Alaquàs. / Levante-EMV

El claustro de la planta baja suele acoger presentaciones o encuentros culturales y el palacio mismo se ha convertido en el epicentro de la actividad sociocultural local, acogiendo también desde hace algunos años el Centro de Formación de Personas Adultas Enric Valor.

El Castillo de Alaquàs siempre ha estado íntimamente ligado a la población e incluso forma parte de su escudo, configurándose como un elemento esencial en la identidad de sus habitantes. No obstante, además de su importancia a nivel antropológico, también es necesario resaltar su indiscutible valor patrimonial e histórico. Y es que dentro de este palacio renacentista aún se conservan azulejos mudéjares de los siglos XIII y XIV y notorias piezas de yesería, entre otras joyas.

No es lo único digno de visitar en Alaquàs. La localidad posee dos significativos templos: la Iglesia de la Asunción, del siglo XVI, estilo churrigueresco y declarada Bien de Relevancia Local; y la Iglesia de la Virgen del Olivar, con fachada neoclásica.

Iglesia de la Virgen del Olivar, en Alaquàs. / Levante-EMV

Pero, además, pasear por Alaquàs permite al visitante no sólo disfrutar de sus pequeñas plazas y sus retablos cerámicos, sino acercarse también a los campos donde la huerta más típicamente valenciana aún permanece viva y donde todavía están presentes las construcciones levantadas en torno al cultivo de regadío.