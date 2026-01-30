Manises exige a la Generalitat una "respuesta inmediata" por los retrasos en el Pla Edificant

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Manises, celebrado ayer, estuvo marcado por la situación de los proyectos educativos incluidos en el Pla Edificant en los centros CEIP Enric Valor y José García Planells. El equipo de gobierno llevó al debate una moción de urgencia en la que denunció los retrasos y la gestión de la Conselleria de Educación, una iniciativa que salió adelante con los votos favorables de PSPV-PSOE (5), APM-Compromís (5) y Podemos Manises (1), y el voto en contra de PP (6) y VOX (4).

El gobierno municipal manifiesta "retrasos constantes, peticiones reiterativas de documentación ya presentada y una gestión que roza el colapso administrativo". "Una situación que, tratándose de infraestructuras educativas, resulta todavía más grave", añaden.

El consistorio recuerda que se adhirió al Pla Edificant en el año 2017 y que la documentación técnica fue remitida a la Conselleria en 2018, pero que desde entonces los proyectos "han acumulado retrasos". En 2023, las licitaciones de las obras de ambos centros quedaron desiertas y, en el caso del CEIP Enric Valor, el proyecto tuvo que dividirse en fases para ejecutar solo las actuaciones más urgentes en 2024. A finales del pasado año se actualizaron los proyectos y en enero de 2025 se solicitó formalmente una ampliación del crédito, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.

Pleno ordinario del 29 de enero del Ayuntamiento de Manises. / L-EMV

Durante este último año, la Dirección General de Infraestructuras Educativas ha sometido al Ayuntamiento de Manises a lo que el equipo de gobierno califica de “caos burocrático permanente”, reclamando documentación de forma "reiterada, sin claridad, por vías no oficiales y sin avanzar hacia una resolución definitiva". "Tras más de doce meses de cruce de requerimientos y envío de documentación, ni hay fecha de resolución ni garantías económicas, lo que incluso pone en duda la viabilidad de los proyectos con los precios actuales, una cuestión que preocupa enormemente al gobierno local, tal y como se expresó en la moción".

'Asfixia' burocrática

Desde el consistorio se advierte de que "esta forma de actuar no es solo una cuestión administrativa, sino un problema político de primer orden, ya que la asfixia burocrática a la que están sometiendo a estos proyectos desde la administración autonómica demuestra la falta de interés en la mejora de la educación pública".

El equipo de gobierno ya abordó esta cuestión en el pleno municipal el 27 de octubre de 2025 y vuelve ahora a exigir "una respuesta inmediata". En este sentido, la moción aprobada insta a la Generalitat Valenciana a cumplir los compromisos adquiridos con ambos centros educativos y a ampliar el crédito de las delegaciones del Pla Edificant para poder retomar las licitaciones y finalizar las obras. También se puso sobre la mesa que el ayuntamiento ha solicitado hasta en cinco ocasiones una reunión con el Director General de Infraestructuras Educativas, sin haber recibido respuesta.

El acuerdo será trasladado a la Presidencia de la Generalitat, a Les Corts, a los grupos parlamentarios, a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con el objetivo de visibilizar la situación y reclamar "una solución urgente para la educación pública en Manises".