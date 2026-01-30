Paiporta inicia un expediente a la UTE de la piscina cubierta

El Pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado por unanimidad, en la sesión ordinaria del mes de enero, el inicio de un expediente administrativo para determinar si concurren las circunstancias para la imposición de penalidades a la empresa concesionaria de la piscina cubierta municipal, la UTE Piscina Cubierta Municipal de Paiporta, por posibles incumplimientos parciales o defectuosos del contrato, así como por demoras en su ejecución.

La vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado que “el Ayuntamiento ha cumplido con su compromiso y con todas sus obligaciones contractuales, pero el contrato también establece unas obligaciones claras para la empresa concesionaria”. En este sentido, Val ha explicado que “se inicia un expediente para determinar si la empresa está cumpliendo o no y, en su caso, valorar la aplicación de sanciones”, con el objetivo final de “dar soluciones a la ciudadanía y garantizar la correcta prestación del servicio”.

Parte exterior de la piscina cubierta. / A.P.

Con el fin de ordenar el procedimiento administrativo, el consistorio ha agrupado toda la documentación en un único expediente y ha concedido un plazo a la empresa para que presente toda la documentación técnica necesaria, como el proyecto de apertura, la reforma, el plan de seguridad y el resto de informes exigibles según la ley, para poder continuar el procedimiento conforme al contrato suscrito.

Pago de 286.883 euros

En el último pleno se aprobó el pago de 286.883,38 euros a la UTE destinada al restablecimiento del equilibrio económico por el cierre de la instalación desde la dana del 29 de octubre.

Si bien, la concesionaria tiene que hacer frente a las reparaciones por los destrozos ocasionados por la barrancada a través de su seguro privado, sin intervención del ayuntamiento, en el momento en que el consistorio suspende el contrato por el cierre, si que se activa la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico, que básicamente es como una indemnización. Según explicó tanto la vicealcaldesa Marián Val, como el secretario del pleno, el consistorio pagará la mitad del total que reclamaba la UTE que ascendía a 573.762 euros, 40.983 euros por cada uno de los 14 meses que ha estado sin servicio la piscina.

Ya entonces la oposición reclamó al gobierno PSPV-Compromís un seguimiento a la empresa ante la falta de plazos para su reapertura.