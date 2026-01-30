Paterna, a un paso de ser Gran Ciudad: ya supera los 76.000 habitantes

Paterna ha alcanzado los 76.019 habitantes, según los últimos datos oficiales reconocidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un hito demográfico que sitúa al municipio en disposición de ser declarado Gran Ciudad.

Así lo ha desvelado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha asegurado que “Paterna llega a esta candidatura con los deberes hechos, fruto del trabajo planificado y de la anticipación política desde el inicio de esta legislatura con la creación de una concejalía específica, que nos van a permitir acceder a más inversiones del Gobierno de España fundamentales para seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible, moderna y a la vanguardia como merecen los paterneros y paterneras”.

“Ser Gran Ciudad no es solo una etiqueta administrativa —ha añadido Sagredo—, es una oportunidad para mejorar infraestructuras, reforzar los servicios públicos y modernizar la gestión municipal, respondiendo a las necesidades reales de una ciudad que no ha dejado de crecer en esta última década”.

A este respecto, el primer edil ha recordado que desde el equipo de gobierno "se están ultimando los trámites necesarios para solicitar formalmente la declaración de Gran Ciudad". En breve, se presentará la correspondiente memoria ante la Comisión de Gran Ciudad, paso previo a la elevación al Pleno municipal de la propuesta de solicitud para su aprobación.

¿Qué beneficios tiene?

La consideración de Gran Población permitirá a Paterna adaptar su organización y estructura administrativa a la nueva realidad demográfica, así como acceder a un marco normativo específico que contribuirá a mejorar la gestión municipal, la prestación de servicios públicos y la atención los vecinos y vecinas.

Este reconocimiento supone un nuevo impulso para el desarrollo de la ciudad y refleja la capacidad de atracción, dinamismo económico y calidad de vida de Paterna, que continúa consolidándose como uno de los municipios referentes de la Comunitat Valenciana.