Picassent registra un descenso del 2% en delitos en 2025, con una reducción notable en robos y agresiones

Con optimismo, pero sin bajar la guardia. Esa es la consigna que se quiso trasmitir en la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Picassent.

La reunión contó con la presencia del subdelegado del gobierno, José Rodríguez, el Comandante de la Guardia Civil Marc Cortiella, el Teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil de Picassent Sergio Crespo, la Jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer Salud Jiménez y el subinspector de la Policía Nacional Roberto Batllés, además de la presencia de la alcaldesa Conxa García, el concejal de Seguridad Salvador Morató y los mandos de la Policía Local Miguel Ángel Grande y Jacobo Domingo.

Los motivos para el optimismo lo reflejan los datos expuestos en la Junta de Seguridad, ya que en 2025 se registraron en total 953 delitos de mayor o menor gravedad, respecto a los 971 de 2024, lo que supone un descenso casi del 2%. Incluso en alguno de los delitos más comunes se experimenta un descenso considerable, como un 24% en robos en viviendas, que han pasado de 75 casos de 2024 a 57 en 2025, o un 59% de casos en robos en entornos agrícolas, que han pasado de 61 en 2024 a 25 en 2025.

En el apartado más negativo se sitúa la cifra en ciberdelincuencia, que ya suponen en toda España más de la mitad de los delitos globales. Respecto a la violencia de género en la actualidad en Picassent existen 63 casos de activación supervisada, de los que la mayoría (55) son de nivel bajo. En total supone un descenso de un 21% desde la anterior junta de 2025. Los mandos de la Guardia Civil quisieron agradecer a los responsables de la Policía Local de Picassent la labor de apoyo y coordinación que se tiene en este ámbito específico de la seguridad en la protección de mujeres amenazadas.

Desde el Ayuntamiento también se insistió en la necesidad de no bajar la guardia y de reclamar más recursos de la Policía Nacional y Guardia Civil, debido principalmente a las características del término municipal, que con 85,71 km² es el más grande de la comarca y uno de los más extensos de la provincia.

Desde la Guardia Civil también se insistió en la necesidad que se presenten denuncias en caso de padecer cualquier tipo de delito, ya que es la manera de ayudar a esclarecer muchos delitos. Además se recordó que ya se pueden presentar denuncias de manera online para los delitos más comunes como daños, hurtos, robos, pérdida de documentación o sustracción de vehículos.

Por parte del concejal de Seguridad se valoró positivamente las cifras de 2025 “como resultado de la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil y la apuesta clara del ayuntamiento en recursos humanos y materiales en este aspecto importante para la tranquilidad y bienestar de los vecinos y vecinas de Picassent”.