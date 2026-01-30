Preocupación por la oleada de rotura de cristales en vehículos en Almàssera, Bonrepòs y Meliana

Este viernes por la mañana se ha reunido la Junta Local de Seguridad de Almàssera con el objetivo de analizar y coordinar actuaciones frente a la problemática detectada por las roturas de cristales de vehículos en determinadas zonas de los municipios de Almàssera, Bonrepòs i Mirambell y Meliana.

La reunión ha estado presidida por el alcalde de Almàssera, D. Emilio J. Belencoso, y ha contado con la participación de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración General del Estado.

Por parte de la subdelegación del Gobierno en Valencia han asistido a la Junta Local de Seguridad José Rodríguez Jurado, Subdelegado del Gobierno en Valencia, Gabriel Luque Pérez, Comandante y Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Sagunto, Juan Antonio Postigo Esteve, Sargento 1º, Comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil de Tavernes Blanques y Carlos Ordóñez Fernández, Subinspector de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana.

Durante la sesión, la Guardia Civil ha informado de la puesta en marcha de dos operaciones de investigación conjuntas, que afectan a los municipios de Almàssera y Bonrepòs i Mirambell, con el objetivo de identificar y detener al autor o autores de los hechos.

Aumento del patrullaje

Asimismo, la Guardia Civil ha incrementado las rondas de patrullaje y la presencia policial en ambas localidades, reforzando las labores de prevención y vigilancia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almàssera ha reforzado los turnos y la vigilancia, incrementando la presencia preventiva en las zonas afectadas para garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.

Desde el consistorio se ha puesto en valor la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad, reiterando el compromiso de actuar con rapidez y contundencia ante cualquier hecho que altere la seguridad y la convivencia vecinal.