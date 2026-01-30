Así será el parque inundable entre Alfafar y la Torre: un espacio el doble de grande que Viveros

La Generalitat Valenciana ha dado un nuevo paso en el desarrollo del Sistema de Parques Metropolitanos de València con la firma del proyecto básico del Sector 8 Alfafar-La Torre, una de las actuaciones consideradas prioritarias dentro de este macroproyecto de infraestructura verde y protección hidráulica en l’Horta Sud.

El ámbito de actuación, que linda con los municipios de Sedaví y Benetússer y con la pedanía de La Torre, contará con una superficie de 39,7 hectáreas, lo que supone el doble del tamaño del Parque de Viveros, y permitirá paliar el déficit histórico de zonas verdes en un entorno densamente poblado donde residen más de 60.000 personas.

Así lo ha confirmado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, durante la presentación en Alfafar en la que ha participado el coordinador del proyecto de parques inundables, Vicente Dómine; la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo; el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; el concejal del Área de Mejora Climática y Gestión del Agua del Ayuntamiento de València, Carlos Mundina; el alcalde pedáneo de La Torre, Rafael Arnal; el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, y la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz.

Para acelerar la ejecución de este macroproyecto, la Generalitat ha dividido la actuación en 18 sectores. El comisionado para la Recuperación ha asegurado que se prevé licitar en primer lugar el Proyecto Básico del Sector 8, que será uno de los prioritarios e incluirá la documentación necesaria para la obtención de los terrenos, los estudios previos, entre ellos un estudio hidráulico, y el trámite de información pública, que permitirá la participación de instituciones y ciudadanía. Este sector está considerado como "estratégico" debido a su ubicación y a los graves daños sufridos durante la dana de octubre de 2024.

Sector 8 La Torre-Alfafar del Sistema de Parques Metropolitanos. / L-EMV

Según han explicado Mérida y Dómine, se abre ahora una nueva fase "centrada en definir las características técnicas de cada sector, coordinar las actuaciones con los ayuntamientos y concretar los perfiles de intervención, especialmente en materia de retención y laminación de avenidas, recuperación paisajística y dotación de espacios libres y equipamientos".

El objetivo es que la laminación del agua se produzca aguas arriba y que solo en episodios extremos esta zona baja quede inundada, actuando como elemento de protección frente a futuras riadas y como complemento a las obras de encauzamiento que debe ejecutar el Gobierno central. En paralelo, el proyecto aspira a regenerar el territorio, generar confianza en la ciudadanía y ofrecer una nueva visión de l’Horta Sud y del área metropolitana, alineada con las principales ciudades europeas.

Concursos para la redacción del proyecto

“Una vez lanzado este proyecto, se convocarán los concursos para la redacción de los proyectos de construcción y, en paralelo, el concurso internacional de diseño global del Sistema de Parques Metropolitanos, con el fin de garantizar la coherencia del conjunto”, ha incidido Mérida.

En las próximas semanas está previsto aprobar las Órdenes de Estudio del resto de sectores clave del sistema, en coordinación con los ayuntamientos afectados y con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para avanzar en la necesaria regeneración territorial del área metropolitana de València.

Sandra Castillo, Raúl Mérida y Vicente Dómine durante la explicación. / L-EMV

Particularidades del proyecto

El conjunto de los parques metropolitanos tendrá un carácter agroforestal, combinando cultivos tradicionales con zonas forestales, praderas y espacios destinados a actividades biosaludables, preservando los valores agrarios existentes y mejorando el paisaje tradicional de l’Horta. La ordenación del ámbito permitirá además mejorar los bordes urbanos, transformar áreas degradadas y abrir las zonas residenciales colindantes al nuevo espacio verde, mediante la incorporación de criterios de movilidad y estacionamiento que faciliten un uso más amable del entorno urbano.

En este caso concreto del sector 8, la actuación beneficiará también al ensanche de La Torre y al ámbito de vivienda protegida promovido por la Generalitat, contribuyendo a mejorar su entorno inmediato y reforzar su atractivo como nueva área residencial del área metropolitana.