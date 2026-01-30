Susana Camarero anuncia la adjudicación de las primeras viviendas industrializadas en Albal y Torrent, con 15 millones de inversión

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado la propuesta de adjudicación de la construcción de las primeras viviendas de protección pública industrializadas en Albal y Torrent, en el marco del Plan VIVE Dana.

Camarero ha explicado que se trata de las primeras viviendas industrializadas de protección pública puestas en marcha por la Generalitat para atender la necesidad de vivienda en las zonas afectadas por la dana y en las que se prevé una inversión de 15 millones de euros.

Una actuación -ha dicho- que forma parte del Plan VIVE Dana que el Consell está desarrollando gracias a los Planes de Reconstrucción Local que permiten agilizar estos proyectos de reconstrucción después de los daños producidos por la riada.

Según ha indicado, un total de diez empresas presentaron oferta a la licitación de estas viviendas de Albal y Torrent, por lo que Camarero ha mostrado su satisfacción, dado el elevado número de empresas que presentaron una propuesta, “lo que demuestra que cuando se trabaja con proyectos sólidos y realistas, el sector responde”.

Del mismo modo, ha asegurado que “los nuevos retos obligan a investigar nuevas vías para incorporar la innovación constructiva y acelerar la respuesta pública en momentos de urgencia o necesidad estructural”, como es el caso de estas viviendas en Albal y Torrent.

Ahora, las empresas adjudicatarias cuentan con un plazo de 20 días para acreditar la documentación administrativa y la garantía definitiva para poder construir las viviendas.

Inicialmente, la previsión era que, una vez realizada la adjudicación, en un plazo de 12 meses se ejecutaran los trabajos de redacción de los proyectos, básico y de ejecución, y la ejecución de las obras de edificación. Sin embargo, las empresas que se han propuesto para adjudicar, han reducido el plazo en más de dos meses.

Respecto a los importes de adjudicación, en el caso de Torrent ha sido por 5.207.456 euros y en Albal, por un total de 5.350.935 euros (IVA no incluido).

Las viviendas industrializadas se alzarán en solares propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Concretamente, en Albal, en la calle Alcàsser, número 30, se edificarán 30, y en Torrent, en la calle Maestro Sosa, número 26, un total de 33. Estos inmuebles pasarán a ampliar el parque público de la Generalitat y se destinarán a alquiler asequible.