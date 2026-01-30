Torrent se prepara para celebrar l’Entrà de la Flor, una tradición con más de 400 años de historia

Torrent se prepara para vivir uno de los fines de semana más destacados y multitudinarios del invierno, marcado por la tradición, la devoción y una amplia oferta de actividades para todos los públicos. Del 30 de enero al 3 de febrero, la ciudad acogerá la III Feria del Chocolate, l’Entrà de la Flor, la festividad de la Candelaria y las celebraciones en honor a Sant Blai, con su tradicional feria y porrat.

El domingo 1 de febrero tendrá lugar uno de los actos centrales del calendario festivo torrentino: l’Entrà de la Flor, una tradición con más de 400 años de historia, en la que los clavarios de la Virgen del Rosario y los participantes ofrecen a la imagen mariana la primera flor del almendro de la temporada, en un gesto cargado de simbolismo para la ciudad.

La jornada comenzará de madrugada, cuando los clavarios de la Cofradía de la Virgen del Rosario, fundada en 1606, se desplacen al campo para cortar la primera rama de almendro en flor del término municipal. La rama será trasladada posteriormente a la Parroquia de San Luis Bertrán. A lo largo del día, la fiesta continuará en la tradicional Caseta del Rosari, con almuerzos, comidas, cánticos y el lanzamiento de cohetes, manteniendo viva una costumbre transmitida de generación en generación.

Cartel de l'Entrà de la Flor. / A. T.

Los actos principales se celebrarán por la noche, con una oración previa a las 20.45 horas en la Parroquia de San Luis Bertrán. A continuación, dará comienzo la passejà, durante la cual clavarios y participantes recorrerán las calles acompañados por la banda de música e iluminados por cohetes sujetos con pinzas. El recorrido finalizará en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, donde el párroco D. Jesús Corbí bendecirá la rama de almendro, que será ofrecida a la Virgen del Rosario.

La jornada concluirá con la tradicional Cordà, que este año se disparará por segundo año consecutivo en la calle Maestro Giner. El programa festivo continuará con la celebración de la Candelaria, la III Feria del Chocolate y, el martes 3 de febrero, con la festividad de Sant Blai, que contará con la tradicional feria y porrat, consolidándose como una de las fechas más señaladas del calendario festivo, religioso y popular de Torrent.

Un legado de más de 400 años

L’Entrà de la Flor es una manifestación cultural y religiosa de gran valor histórico. Algunos estudios sitúan su origen en antiguas celebraciones paganas dedicadas a la diosa romana Flora o a la divinidad griega Cloris. En Torrent, esta tradición se documenta desde hace más de cuatro siglos, coincidiendo con la fundación de la Cofradía de la Virgen del Rosario en 1606, y constituye un testimonio vivo del patrimonio cultural e identitario de la ciudad.

Torrent invita así a vecinos y visitantes a participar en un fin de semana que combina tradición, devoción y ambiente festivo, convirtiendo a la capital de l’Horta Sud en un referente del invierno valenciano.