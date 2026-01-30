Picanya: el puente que sobrevivió a la DANA de 2024 mejora su seguridad con nuevas barandillas y biondas
El puente sobre la ronda este de Picanya, que resistió la DANA de 2024, está en la fase final de su rehabilitación integral, con mejoras en seguridad e iluminación
Ya están en fase final las obras de rehabilitación intregal del Pont sobre la ronda este de Picanya. Este puente fue el único que, afortunadamente, permaneció en pie después de la dana del 29 de octubre de 2024.
Su papel resultó clave para mantener la conexión entre los dos bordes del barranco, conexión de movilidad tanto para peatones como vehículosy servicios de emergencia, así como la conexión de servicios, como por ejemplo el agua potable o la electricidad, que también desaparecieron en la barrancada.
Rehabilitación integral
El hecho de mantenerse en pie no quiere decir que la estructura no sufriera los efectos del fuerte empujón del agua y todos los materiales arrastrados. Los primeros trabajos se centraron por lo tanto, al comprobar el estado del puente y proceder a consolidar aquellas partes más afectadas por el agua.
Más tarde se van acometer los trabajos que en este momento están en vías de finalización y que han permitido llegar a una versión incluso, mejorada, de este puente con nuevas barandillas de mayor seguridad, biondas de separación entre peatones-ciclistas y vehículos motorizados, renovación de la iluminación y refuerzo estructural de todo el conjunto.
Trabajos pendientes hasta disponer de un puente alternativo
Quedan pendientes los trabajos que implican tener que cerrar el puente en Picanya. Tareas como por ejemplo el reasfaltado, la nueva señalización horizontal, que se abordarán cuando esté abierto al tráfico el nuevo puente entre la rotonda de Andreu Alfaro y la Travesía de la Diputación en construcción en este momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
- La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia
- La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
- Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras