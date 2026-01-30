Unides Podem denuncia el riesgo de exclusión social por la posible privatización del SAD en Tavernes Blanques

Unides Podem Per Tavernes Blanques ha expresado su rechazo ante el posible proceso de privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) tras la apertura de una consulta pública para modificar la ordenanza que regula este servicio esencial en el municipio.

El SAD se presta actualmente de forma gratuita y garantiza la atención a personas mayores y en situación de dependencia. Desde el grupo municipal consideran que la introducción de una tasa económica supone ya un indicio claro de privatización, al romper el principio de acceso universal. El portavoz y concejal de la formación, Moisés Pérez, ha señalado que “hablar de tasas en un servicio como el SAD es empezar a convertir un derecho en un privilegio, y eso es algo que no podemos permitirnos como sociedad”.

Pérez ha advertido además de las consecuencias sociales de esta medida: “Cuando se cobra por un servicio esencial se crean barreras económicas reales. Hay personas mayores y dependientes con pensiones muy bajas que pueden verse obligadas a renunciar al servicio aunque lo necesiten, poniendo en riesgo su bienestar y su autonomía”.

Tasa SAD

El grupo recuerda que los presupuestos municipales de 2026, aprobados con el voto favorable del Partido Popular y la abstención de Compromís, ya incluían una partida denominada tasa SAD, valorada en unos 50.000 euros, lo que, a su juicio, evidenciaba una voluntad previa de cambio de modelo. Por este motivo, en el pleno del 22 de enero, Unides Podem Per Tavernes Blanques votó en contra de la creación de una mesa municipal para estudiar fórmulas de gestión del servicio, al considerar que abría la puerta a la privatización.

En este sentido, Moisés Pérez ha defendido que “la solución no pasa por externalizar ni por privatizar, sino por reforzar la gestión pública, dotarla de más recursos y garantizar un servicio de calidad sin dejar a nadie atrás”.

Además, el grupo ha presentado alegaciones a la consulta pública, tanto a nivel colectivo como individual, oponiéndose a cualquier privatización por el riesgo de pérdida de calidad, reducción del tiempo de atención y limitación del acceso mediante tasas.

Finalmente, Unides Podem Per Tavernes Blanques ha anunciado que apoyará y participará en la concentración convocada para este sábado 31 por el sindicato CNT Valencia, en defensa de un Servicio de Ayuda a Domicilio público y gratuito.