Reabren la feria del chocolate de Torrent tras el cierre por viento
El ayuntamiento retoma el certamen al mejorar las condiciones meteorológicas
Todas las precauciones son pocas. El Ayuntamiento de Torrent ha reabierto este sábado por la tarde la Feria del Chocolate. El consistorio había decidido su clausura temporal por la mañana, debido a las fuertes rachas de viento que están azotando de norte a sur la Comunitat Valenciana y han obligado a activar avisos naranja. En principio, está tarde y el resto de días que restan de feria, el horario de cierre vespertino se amplía una hora en compensación por el cierre de esta mañana.
El cierre de la feria esta mañana llega tras la inauguración de ayer por la tarde a cargo de la alcaldesa de la población, Amparo Folgado. Torrent dio ayer el pistoletazo de salida a la III Feria del Chocolate con una inauguración multitudinaria, festiva y llena de ilusión, que ha convertido desde primera hora la ciudad en un auténtico escaparate de sabores, tradiciones y convivencia. Cientos de personas se acercaron desde las 17:30 horas al recinto ferial para disfrutar del inicio de una cita que ya es sinónimo de invierno, dulzura y fiesta en Torrent.
Suscríbete para seguir leyendo
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- El padre Ángel se muda al Cabanyal
- La jueza de la dana rechaza investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Colapso en la autovía de Picanya por la colisión de dos vehículos
- El Ayuntamiento deniega la celebración de la Parada Mora a la falla Conde Salvatierra y rectifica tras reconocer el error
- Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla
- València recupera su estatus de cuarta ciudad cultural impulsada por el IVAM y el Palau de les Arts
- A mis empleadores no les ha gustado nada la regularización