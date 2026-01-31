Reabren la feria del chocolate de Torrent tras el cierre por viento

Todas las precauciones son pocas. El Ayuntamiento de Torrent ha reabierto este sábado por la tarde la Feria del Chocolate. El consistorio había decidido su clausura temporal por la mañana, debido a las fuertes rachas de viento que están azotando de norte a sur la Comunitat Valenciana y han obligado a activar avisos naranja. En principio, está tarde y el resto de días que restan de feria, el horario de cierre vespertino se amplía una hora en compensación por el cierre de esta mañana.

El cierre de la feria esta mañana llega tras la inauguración de ayer por la tarde a cargo de la alcaldesa de la población, Amparo Folgado. Torrent dio ayer el pistoletazo de salida a la III Feria del Chocolate con una inauguración multitudinaria, festiva y llena de ilusión, que ha convertido desde primera hora la ciudad en un auténtico escaparate de sabores, tradiciones y convivencia. Cientos de personas se acercaron desde las 17:30 horas al recinto ferial para disfrutar del inicio de una cita que ya es sinónimo de invierno, dulzura y fiesta en Torrent.