Suspenden temporalmente la feria del chocolate en Torrent por el viento
El ayuntamiento espera retomar la actividad esta tarde si mejoran las condiciones meteorológicas
Todas las precauciones son pocas. Las fuertes rachas de viento que están azotando de norte a sur la Comunitat Valenciana y han obligado a activar avisos naranja también se han llevado por delante la feria del chocolate de Torrent. Por el momento, y tal como acaba de anunciar la organización, el recinto ferial permanecerá cerrado esta mañana hasta nuevo aviso.
Dada la fuerza del viento y el riesgo a que se produzcan caídas de estructuras o de árboles, la organización prefiere optar por la prudencia: "Por seguridad y debido a las fuertes rachas de viento, la feria no abrirá esta mañana. Esta tarde informaremos de la hora de apertura. Evita pasar por los arcos de entrada y cuídate"
El cierre de la feria esta mañana llega tras la inauguración de ayer por la tarde a cargo de la alcaldesa de la población, Amparo Folgado. Torrent dio ayer el pistoletazo de salida a la III Feria del Chocolate con una inauguración multitudinaria, festiva y llena de ilusión, que ha convertido desde primera hora la ciudad en un auténtico escaparate de sabores, tradiciones y convivencia. Cientos de personas se acercaron desde las 17:30 horas al recinto ferial para disfrutar del inicio de una cita que ya es sinónimo de invierno, dulzura y fiesta en Torrent.
Por el momento y a falta de que el viento amaine, el recinto y el resto de actividades al aire libre seguirán suspendidas.
