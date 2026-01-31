Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta por vientoEl tiempo ValenciaExaltación Fallera MayorCucarachas en la Policía LocalTrabajador fallecido en TorrentCrimen canónigoGuardia civil detenidoOperarios gigafactoríaGanador Bonoloto
instagramlinkedin

Suspenden temporalmente la feria del chocolate en Torrent por el viento

El ayuntamiento espera retomar la actividad esta tarde si mejoran las condiciones meteorológicas

El recinto de la feria del chocolate de Torrent permanece cerrado por el viento

El recinto de la feria del chocolate de Torrent permanece cerrado por el viento / A. Castelló

Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

Todas las precauciones son pocas. Las fuertes rachas de viento que están azotando de norte a sur la Comunitat Valenciana y han obligado a activar avisos naranja también se han llevado por delante la feria del chocolate de Torrent. Por el momento, y tal como acaba de anunciar la organización, el recinto ferial permanecerá cerrado esta mañana hasta nuevo aviso.

Dada la fuerza del viento y el riesgo a que se produzcan caídas de estructuras o de árboles, la organización prefiere optar por la prudencia: "Por seguridad y debido a las fuertes rachas de viento, la feria no abrirá esta mañana. Esta tarde informaremos de la hora de apertura. Evita pasar por los arcos de entrada y cuídate"

Aviso del Ayuntamiento de Torrent

Aviso del Ayuntamiento de Torrent / Ajuntament de Torrent

El cierre de la feria esta mañana llega tras la inauguración de ayer por la tarde a cargo de la alcaldesa de la población, Amparo Folgado. Torrent  dio ayer el pistoletazo de salida a la III Feria del Chocolate con una inauguración multitudinaria, festiva y llena de ilusión, que ha convertido desde primera hora la ciudad en un auténtico escaparate de sabores, tradiciones y convivencia. Cientos de personas se acercaron desde las 17:30 horas al recinto ferial para disfrutar del inicio de una cita que ya es sinónimo de invierno, dulzura y fiesta en Torrent.

Noticias relacionadas y más

Por el momento y a falta de que el viento amaine, el recinto y el resto de actividades al aire libre seguirán suspendidas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents