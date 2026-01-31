Suspenden temporalmente la feria del chocolate en Torrent por el viento

Todas las precauciones son pocas. Las fuertes rachas de viento que están azotando de norte a sur la Comunitat Valenciana y han obligado a activar avisos naranja también se han llevado por delante la feria del chocolate de Torrent. Por el momento, y tal como acaba de anunciar la organización, el recinto ferial permanecerá cerrado esta mañana hasta nuevo aviso.

Dada la fuerza del viento y el riesgo a que se produzcan caídas de estructuras o de árboles, la organización prefiere optar por la prudencia: "Por seguridad y debido a las fuertes rachas de viento, la feria no abrirá esta mañana. Esta tarde informaremos de la hora de apertura. Evita pasar por los arcos de entrada y cuídate"

Aviso del Ayuntamiento de Torrent / Ajuntament de Torrent

El cierre de la feria esta mañana llega tras la inauguración de ayer por la tarde a cargo de la alcaldesa de la población, Amparo Folgado. Torrent dio ayer el pistoletazo de salida a la III Feria del Chocolate con una inauguración multitudinaria, festiva y llena de ilusión, que ha convertido desde primera hora la ciudad en un auténtico escaparate de sabores, tradiciones y convivencia. Cientos de personas se acercaron desde las 17:30 horas al recinto ferial para disfrutar del inicio de una cita que ya es sinónimo de invierno, dulzura y fiesta en Torrent.

Por el momento y a falta de que el viento amaine, el recinto y el resto de actividades al aire libre seguirán suspendidas.