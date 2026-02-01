El PSOE archiva una denuncia por presunta corrupción contra el exconcejal Nofuentes

El PSOE archivó a mitad de noviembre de 2025 una denuncia contra el exconcejal socialista de Quart de Poblet Bartolomé Nofuentes por un caso de presunta corrupción urbanística. Esta denuncia fue presentada a primeros de septiembre por la alcaldesa socialista de Quart Cristina Mora en Ferraz, la sede del partido en Madrid, por indicación de la secretaria de organización federal Rebeca Torró a través del CADE, el canal de comunicación interno que la dirección nacional del PSOE implantó en mayo para la denuncia de situaciones irregulares en el partido.

Tras la referida comunicación se procedió a abrir una investigación interna, en la que el acusado pudo aportar la documentación y las alegaciones que consideró oportunas para defenderse. Tras esta investigación se comunicó a mitad de noviembre a Nofuentes que no había cometido ningún «ilícito» y se le absolvió de cualquier medida disciplinaria como la expulsión.

El asunto investigado es la compra por parte de Bartolomé Nofuentes de sendas parcelas rústicas dedicadas a huerta, que suman 2.077 m2, y que están ubicadas junto al Hospital Militar, en la zona de Quart que limita con Mislata. Ambos terrenos los adquirió el exregidor el 1 de octubre de 2018, por 9.000 euros en un contrato privado con sus propietarios. Sin embargo, hasta el 6 de noviembre de 2023, no se formalizó la compraventa ante notario, en cuya escritura figura la citada cantidad y que la compra se hizo en 2018. El 31 de mayo de 2024, el Ministerio de Transportes publicó en el BOE la aprobación provisional del proyecto para mejorar los accesos a València y al Puerto, con una amplia actuación global en la CV 30 y en la V30. Dentro de estas ambiciosas obras valoradas en 21, 17 millones de euros se incluye construir una rotonda entre Quart y Mislata.

Ahora bien, el presunto enriquecimiento ilícito por parte del exconcejal socialista habría residido en que usó su cargo para obtener información privilegiada y comprar esas parcelas en la zona, ‘sabiendo’ que ahi iba una obra del Estado. Ahora, parte de su propiedad, hasta 390 m2, le van a ser expropiados por el Ministerio de Transportes para construir la citada rotonda en esa zona. En sus alegaciones, Nofuentes explica que resulta «imposible» que haya «habido información privilegiada dado que en el momento de la adquisición de los terrenos no se tenía noticia alguna de que estos podían ser objeto de expropiación, de lo cual se tuvo conocimiento seis años después». Además, argumenta que por la parte expropiada de estas parcelas va a recibir «el justiprecio», lo que equivale a entre 1.600 y 6.000 euros; o si acude a un contencioso, recibirá «el precio abonado en 2018 o incluso inferior». «Nadie en su sano juicio puede pensar que la expropiación de 390 m2 puede ser negocio», subraya. Tras recibirse estas alegaciones y valorarlas, el CADE del PSOE exoneró al exconcejal.

Destituido y apartado, también en septiembre

Sobre lo ocurrido, la alcaldesa de Quart de Poblet relata a Levante-EMV que tuvo conocimiento en el verano de 2025, que Nofuentes tenía estos terrenos en esta zona donde el Estado va a proceder a expropiar a diferentes propietarios a cambio de indemnizarlos arreglo a ley.

Según Cristina Mora, fue informada de un presunto enriquecimiento ilícito al hacer uso de información privilegiada por parte de su concejal de Urbanismo en ese momento. «Ante esta situación, yo tenía tres opciones: acudir a los tribunales, acudir a la prensa o acudir al partido. Yo no soy jueza ni jurista así que elegí acudir a mi partido porque era la opción menos dañina para el propio afectado y seguí el cauce que se me indicó». Por ello, viajó a Madrid y tras reunirse con Rebeca Torró comunicó estos hechos por vía interna como esta dirigente le sugirió. Además, la alcaldesa adoptó medidas políticas contra su aún regidor por «pérdida de confianza». El 16 de septiembre lo sacó de la Junta de Gobierno; el 18 de septiembre le quitó las competencias como teniente de alcalde; y el 22 de septiembre le retiró la delegación de Urbanismo. Tras todo ello, el propio Nofuentes dimite el 23 de septiembre y entrega su acta de diputado, después de 26 años en el ayuntamiento. Tras lo ocurrido, Nofuentes es un militante socialista de base y ocupa el cargo de presidente del PSOE local que mantiene en la actualidad. Además, se ha centrado en sus responsabilidades europeas.

Bartolomé Nofuentes: «Es una campaña»

Bartolomé Nofuentes en declaraciones a este periódico califica esta denuncia de «falsa» y la ha enmarcado en «un paso más dentro de la campaña de acoso orquestada contra la dirección de mi partido en Quart, contra mi y mi compañero Fran Hidalgo», el concejal de Empleo y Comercio, que también fue destituido como miembro de la Junta de Gobierno local en diciembre. Respecto a la investigación interna, Nofuentes señala: «Aún estoy esperando que me pidan perdón aquellas personas que impulsaron estas falsedades injuriosas y calumniosas y que ha quedado demostrado que fueron absolutamente falsas».

"Hay una campaña de acoso orquestada contra mí, contra la dirección local del PSOE y contra mi compañero Fran Hidalgo" Bartolomé Nofuentes — Exconcejal de Quart de Poblet

Mora: «Seguí los protocolos»

Por su parte, la alcaldesa ha contestado a estas afirmaciones. Así, indica : «Es importante precisar que no se ha presentado ninguna denuncia falsa, sino una puesta en conocimiento de unos hechos que me traslada un trabajador del ayuntamiento ante los órganos internos del partido, tal como establecen los protocolos, y como me indicaron desde la Secretaría de Organización del PSOE». «En ningún caso -matiza- se trata de una denuncia ante instancias judiciales, por lo que resulta improcedente calificarla como tal». «Lamento que se trate de presentar como ataque lo que no es sino el ejercicio legítimo de responsabilidades políticas y orgánicas», argumenta.

"En los últimos tiempos, he sido yo quien ha sufrido una situación de presión, descalificación y acoso político, tanto en mi condición de alcaldesa como en el ejercicio de mis responsabilidades, por parte de la dirección local del partido. Y no solamente yo, sino todo el grupo municipal" Cristina Mora — Alcaldesa socialista de Quart de Poblet

En cuanto a las acusaciones de una supuesta campaña de acoso hacia él y hacia otro concejal, «la realidad es justamente la contraria -lamenta la alcaldesa-. En los últimos tiempos, he sido yo quien ha sufrido una situación de presión, descalificación y acoso político, tanto en mi condición de alcaldesa como en el ejercicio de mis responsabilidades, por parte de la dirección local del partido. Y no solamente yo, sino todo el grupo municipal», sostiene.

Cristina Mora lanza un aviso a los críticos.. "No pienso permitir que nada afecte al normal funcionamiento del ayuntamiento, siempre voy a garantizar el respeto entre las personas y trabajar por los intereses de Quart de Poblet, sin entrar en dinámicas de confrontación que solo pueden perjudicar a la ciudadanía".

Crisis en el PSOE de Quart de Poblet

La investigación abierta contra Nofuentes en Ferraz es otro episodio en la crisis institucional que vive el PSPV-PSOE de Quart desde las municipales de 2023. Por una parte, está la alcaldesa y la mayor parte de los concejales grupo municipal socialista; por otra, la ejecutiva local, con Adolfo Gadea, secretario general; Nofuentes (presidente), Hidalgo (secretario de organización), y Carmen Martínez, la exalcaldesa durante 24 años y diputada en el Congreso. La agrupación local está rota, y como el pueblo, ya no es ajena a este ambiente prebélico. Los choques entre ambos sectores, alineados con Carlos Fernández Bielsa y Diana Morant, respectivamente, han puesto al límite la política municipal. Y a la vuelta de la esquina, en las elecciones de 2027, PP y Vox quieren pescar en río revuelto.

El sistema de denuncias CADE, en el ojo del huracán

Tras la polémica relacionada con las denuncias internas presentadas por unas militantes del PSOE contra Francisco Salazar, exasesor en Moncloa y en el partido de Pedro Sánchez, -por acoso sexual y a través del sistema CADE-, lo cierto es que este mecanismo para luchar contra la corrupción y los delitos sexuales ha quedado en entredicho. Además, de generar polémica por no ser eficaz ha servido de munición para las críticas del PP y para que dirigentes de varias federaciones socialistas carguen contra la cúpula de Ferraz.

Por si fuera poco, otra denuncia en el CADE, ha provocado también otra profunda crisis en el PSPV de la Ribera Baixa. El alcalde de Almussafes Toni González anunció a final de enero que ha presentado una denuncia judicial por injurias y calumnias contra la mujer que a su vez le ha acusado ante el PSOE por presunto acoso sexual y laboral, a su juicio, “falsamente”, y ha censurado la existencia de una “campaña difamatoria” contra él. González está suspendido de militancia y de sus cargos orgánicos en el PSPV.