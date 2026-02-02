Aprobado el proyecto de Alfafar para reconstruir zonas verdes y áreas infantiles dañadas por la dana

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través del Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los Daños provocados por la dana, ha aprobado el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Alfafar para la reconstrucción de zonas verdes, parques y áreas de juegos infantiles del municipio, con una inversión total de 6.345.050,07 euros.

La actuación permitirá renovar los parques y espacios verdes del Casco Antiguo y del barrio de San Jorge, con el objetivo de recuperar espacios públicos dañados por las inundaciones del 29-O, fomentar la convivencia vecinal y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El proyecto aprobado lleva por título “Reconstrucción zonas verdes, parques y juegos infantiles de los barrios San Jorge, La Fila, resto del municipio y zona comercial” y se integra dentro del Plan de Recuperación tras la dana, impulsado por el Gobierno de España.

Reconstrucción para mejorar la salud mental

Desde el Ayuntamiento de Alfafar se ha subrayado la necesidad de acelerar estas actuaciones, apoyándose en el Informe sobre el Impacto Psicológico elaborado por los Servicios Sociales municipales junto a la Universitat de València, que advierte de que la demora en la reconstrucción de los espacios de socialización y ocio afecta negativamente a la salud mental de la población.

En este sentido, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha señalado que "desde el ayuntamiento siguen trabajando para devolver a Alfafar sus espacios públicos de socialización, fundamentales para mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía". La aprobación ministerial supone un nuevo avance dentro del plan integral de reconstrucción urbana de Alfafar, que no solo persigue reparar los daños ocasionados por la dana, sino también modernizar los espacios públicos y reforzar su resiliencia frente a futuros episodios meteorológicos extremos.

Actuaciones concretas

Las actuaciones previstas incluyen la reposición de infraestructuras básicas como alumbrado y sistemas de riego, la renovación del mobiliario urbano, la recuperación de la vegetación y del arbolado perdido, la creación de nuevas áreas de juegos infantiles y la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) mediante pavimentos drenantes y soluciones que favorecen la absorción del agua de lluvia.

Tras la concesión de la subvención, el siguiente paso será la redacción de los proyectos técnicos, que desarrollarán con detalle las actuaciones recogidas en las memorias aprobadas. Una vez redactados, los proyectos deberán ser validados por el Ministerio para poder proceder posteriormente a la adjudicación de las obras.

“La reconstrucción de nuestros parques y zonas verdes no consiste únicamente en reparar los daños, sino en aprovechar esta oportunidad para modernizar el municipio y hacerlo más seguro, sostenible y preparado para el futuro”, concluye.