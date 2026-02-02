Benetússer 'se mueve' contra el sedentarismo y la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Benetússer continúa incorporado herramientas para fomentar la buena salud entre sus vecinos y vecinas. Con este fin, en el último pleno municipal se aprobó la adhesión al Plan autonómico de prescripción de actividad y ejercicio físico ‘En moviment’, un programa multidisciplinar en el que colaborarán estrechamente el equipo sanitario del centro de salud de la localidad y la concejalía de Deportes.

“Nos complace anunciar este nuevo avance en la promoción de acciones destinadas a incentivan la salud física y mental en Benetússer con la puesta en marcha de un proyecto con el que esperamos contribuir a mejorar los hábitos y la calidad de vida de nuestra población”, señala Rafa del Río, concejal del área de Deportes.

¿A quién está dirigido?

La iniciativa estará dirigida prioritariamente a un perfil de población mayor de 18 años con diversas situaciones personales que engloban desde la vida sedentaria, la soledad no deseada o padecer patologías crónicas diagnosticadas como depresión, diabetes, artrosis, obesidad o hipertensión. A partir de este diagnóstico, el personal sanitario será el encargado de prescribir la inclusión en el programa y el ayuntamiento, a través de la Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF) y de un preparador físico, establecerá un plan de trabajo individual o grupal en función de las necesidades concretas de cada persona.

Además, para constatar el impacto del plan ‘En moviment’ en la salud de las personas usuarias se llevarán a cabo tres tests: una evaluación antes de iniciar la actividad, un segundo análisis a los tres meses de desarrollo de los protocolos de entrenamiento y una medición final a los seis meses que permita realizar una comparativa y determinar si ha habido mejoría tras ejecutar el programa.