Burjassot bendice a sus animales por San Antonio Abad

La Ciudad de los Silos celebró en la mañana de ayer, domingo, en las calles del Nucli Antic, la tradicional bendición de animales por la festividad de San Antonio Abad. El acto, precedido de animaciones infantiles y de una eucaristía en la iglesia de San Miguel Arcángel, congregó numeras personas que acudieron a la cita acompañadas de sus “compañeros de viaje” con la esperanza de garantizarles, tal como dice la tradición, “un año más de salud”.

A las puertas de la parroquia y en presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y el concejal de Bienestar Animal, Juan Manuel Hernando, todas las criaturas fueron asperjadas con agua bendecida. El párroco, Ramón Hurtado, pronunció unas palabras en honor de Sant Antoni del Porquet, protector de los animales. Como en anteriores celebraciones, que anualmente organiza el ayuntamiento con la colaboración de la Iglesia y de la Peña El Caballo–, Pepe ‘Pancheta’ intervino una vez más como maestro de ceremonias.

Los animales de compañía abrieron el desfile. Por detrás aparecieron las monturas de labranza y de paseo. Cerró la pasarela la exhibición que ofreció un grupo de caballos diestramente guiados por jinetes y amazonas. Al pasar bajo el hisopo, los dueños de los animales fueron obsequiados con el panecillo de San Antonio, una algarroba, una estampa y, como novedad este año, una botella serigrafiada conmemorativa.