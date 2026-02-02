Clases de repaso gratis y apoyo psicológico para los niños de Alfafar: un nuevo espacio abre en el barrio Orba

El Ayuntamiento de Alfafar publicó recientemente un Informe de Impacto Psicológico sobre la dana, en colaboración con la Universitat de València, en el que advierte del severo deterioro de la salud mental de los vecinos, con especial incidencia en el barrio Orba y el barrio de los Alfalares. El análisis técnico destaca que la destrucción total de parques, jardines y zonas de esparcimiento en el barrio Orba constituye "un factor de riesgo psicosocial acumulativo". En este sentido, en niños han aparecido alteraciones conductuales y emocionales debido a la pérdida de áreas de juego.

Por ello, el municipio ha sacado hacia delante una iniciativa para acompañar a niños, niñas y adolesentes, uno de los colectivosmás afectados por la dana del 29-O. La ONG Educo ha inaugurado el Espacio Educo Orba, un nuevo recurso ubicado en el Parque Alcosa, destinado al refuerzo escolar, ocio educativo y el apoyo emocional.

El acto de inauguración contó con la presencia de Pedro Carceller, director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo; de Guiomar Todó, directora general adjunta de Educo; de Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, así como de las directoras de los centros educativos y otros representantes municipales, que han querido mostrar su respaldo a esta iniciativa social y educativa.

"Este nuevo espacio nace con el objetivo de contribuir a la recuperación educativa y emocional de la infancia y sus familias del municipio tras las graves consecuencias provocadas por las inundaciones, que supusieron la pérdida de cerca de un mes lectivo para muchos escolares", expresan funtes municipales.

Acto de inauguración del Espacio Educo Orba, un nuevo recurso ubicado en el Parque Alcosa. / Ayuntamiento de Alfafar

¿En qué consiste el servicio?

El Espacio Educo Orba ofrece, de manera gratuita, clases diarias de refuerzo escolar, así como talleres para mejorar las técnicas de estudio y acompañar al alumnado en etapas de transición educativa, como el paso de Primaria a Secundaria. Además, durante los próximos meses se desarrollarán actividades deportivas, artísticas y de ocio educativo, que fomentan el aprendizaje, la socialización y el bienestar emocional.

Según la ONG Educo, el centro se concibe como un espacio seguro, atendido por profesionales de la educación y la psicología, desde el que se ofrece un acompañamiento integral para apoyar la recuperación educativa, emocional y familiar, durante el tiempo que sea necesario.

El Espacio Educo Orba aspira también a convertirse en un punto de encuentro para las familias y la comunidad, con la organización de excursiones y actividades culturales en la provincia de Valencia, así como talleres dirigidos a madres y padres sobre crianza respetuosa y buen trato a la infancia.

Protección de la infancia

"Desde el Ayuntamiento de Alfafar se valora muy positivamente esta iniciativa, que refuerza la atención integral a la infancia más vulnerable del municipio". En este sentido, el consistorio destaca la importancia de abordar no solo la recuperación académica, sino también el impacto emocional que dejó la catástrofe en niños, niñas y adolescentes.

El Ayuntamiento de Alfafar reafirma su compromiso con la protección de la infancia y la colaboración con entidades sociales, trabajando de forma conjunta para garantizar la recuperación y el bienestar de los niños y niñas del municipio tras la dana.