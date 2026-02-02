Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ecoparque móvil metropolitano realizará dos visitas a Burjassot durante febrero

La Emtre instalará su ecoparque móvil en la localidad dos veces en febrero, la primera del 5 al 7 y la segunda del 23 al 25, en el estacionamiento de Las Palmeras

Un usuario de la unidad móvil de la Emtre en Burjassot.

Un usuario de la unidad móvil de la Emtre en Burjassot. / V. Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) regresará a Burjassot el próximo jueves, día 5, donde permanecerá hasta el sábado 7. Los operarios de la Emtre instalarán el multicontenedor de desechos domésticos en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Durante la jornada sabatina el ecoparque sólo estará operativo por la mañana.

Esta será la primera de las dos citas de la unidad móvil programadas para febrero. La segunda –en el mismo emplazamiento y horario– tendrá lugar en la quinta semana del mes, desde el lunes 23 hasta el miércoles 25.

Con el fin de incentivar el reciclaje haciendo uso de los ecoparques fijos y móviles del área metropolitana, tanto desde la Emtre como desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot recuerdan a vecinos y vecinas las ventajas fiscales que pueden obtenerse depositando desechos “donde toca”. Los usuarios pueden encontrar bonificaciones en la factura de la tasa Tamer mostrando su historial de entrega de residuos al ecoparque.

