El ecoparque móvil metropolitano realizará dos visitas a Burjassot durante febrero
La Emtre instalará su ecoparque móvil en la localidad dos veces en febrero, la primera del 5 al 7 y la segunda del 23 al 25, en el estacionamiento de Las Palmeras
El ecoparque móvil de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) regresará a Burjassot el próximo jueves, día 5, donde permanecerá hasta el sábado 7. Los operarios de la Emtre instalarán el multicontenedor de desechos domésticos en el estacionamiento público de las Palmeras, junto al Mercado Municipal L’Almara, y ofrecerán sus servicios de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Durante la jornada sabatina el ecoparque sólo estará operativo por la mañana.
Esta será la primera de las dos citas de la unidad móvil programadas para febrero. La segunda –en el mismo emplazamiento y horario– tendrá lugar en la quinta semana del mes, desde el lunes 23 hasta el miércoles 25.
Con el fin de incentivar el reciclaje haciendo uso de los ecoparques fijos y móviles del área metropolitana, tanto desde la Emtre como desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot recuerdan a vecinos y vecinas las ventajas fiscales que pueden obtenerse depositando desechos “donde toca”. Los usuarios pueden encontrar bonificaciones en la factura de la tasa Tamer mostrando su historial de entrega de residuos al ecoparque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el cómico Fernando Esteso en el hospital La Fe de València
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La DGT obliga a registrar los patinetes eléctricos: matrícula y sanciones de 800 euros
- Lluvias y viento: El pronóstico de Aemet para Valencia este domingo
- El PSPV denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejala valenciana del PP
- Volkswagen busca a 500 operarios para la gigafactoría ante el inicio de la producción
- La AP-7 acumula más de un centenar de desperfectos en el asfalto
- La subida del salario mínimo a 1.221 euros beneficiará a 300.000 trabajadores de la Comunitat Valenciana