El Gobierno de España destina 23 millones de euros para la recuperación agrícola en Torrent

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto al presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha visitado las actuaciones del Gobierno de España tras la dana para la recuperación agrícola del municipio al que se ha destinado 23 millones de euros a través del Ministerio de Agricultura. De esta inversión destaca los 3,9 millones de euros a actuaciones en caminos agrícolas; un millón a las comunidades de regentes del Sector 5 Canal Júcar-Turia o los cerca de 18 millones de euros a explotaciones agrarias.

En el caso de los caminos agrícolas, se ha restablecido el paso en todos ellos, aportando zahorras y tapando las cárcavas existentes. También, se han colocado losas de hormigón y se ha llevado a cabo el asfaltado de caminos.

Otras actuaciones

En el caso de la inversión de la Comunidad de Regantes de Sector 5 del Canal Júcar- Turia, el importe alcanza un millón de euros para actuaciones en los términos municipales de Torrent, Alaquàs y Chiva. En este caso se han reparado y repuesto tuberías y reconstruido depuradoras. Por lo que respecta a las explotaciones agrarias, el importe total de las actuaciones se acerca a los 18 millones de euros para actuaciones en más de 270 parcelas con una superficie de más de 357 hectáreas. En ellas, se lleva a cabo la reposición de tierra por pérdida de capa arable; el acondicionamiento de taludes; la reparación de bancales, terrazas, muros de cerramientos y vallados; la limpieza y acondicionamiento del terreno y la reposición de tubería portagoteros.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, observa el mapa de actuaciones en Torrent. / A.T.

Bernabé ha destacado que todas estas actuaciones ponen de manifiesto “el compromiso del Gobierno de España que ha estado y estará en la reparación de la provincia de Valencia afectada por la dana”. La delegada ha manifestado que “el Gobierno de España, tal y como ya dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destinará todos los recursos que hagan falta, el tiempo que haga falta para seguir recuperando todo el territorio de la provincia de Valencia dañado por la dana”. La inversión total del Gobierno de España en Torrent para la reconstrucción tras la dana alcanza los 215 millones de euros.