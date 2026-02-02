Un hombre resulta gravemente herido tras un incendio en una casa en ruinas cerca del Ayuntamiento de Torrent

Un hombre ha tenido que ser hospitalizado con graves quemaduras tras un incendio producido en la noche de este domingo en una casa en ruinas próxima al Ayuntamiento de Torrent. Al parecer se trata de un ocupante ilegal que junto a otro, hicieron una hoguera en el interior de la vivienda para soportar el frío y el fuego se extendió rápidamente a un colchón, afectado las extremidades del herido.

Hasta el lugar de los hechos, Plaza Obispo Benlloch, número 3, se trasladaron dos dotaciones de Bomberos además de Policía Local, que sofocaron las llamas con celeridad.

La casa con andamios antes de ser derribada la fachada. / L-EMV

Se trata de una casa declarada en ruinas por el Ayuntamiento de Torrent ya en 2023, que fue derribada la fachada debido a los desprendimientos, aunque por problemas con la infraestructura, se decidió no derruir la parte interior, por lo que actualmente se encontraba delimitada con un muro de bloques de hormigón y una puerta metálica, que los ocupantes tuvieron que saltar para poder acceder.

La intención del consistorio en su día era dejar limpio el solar para una futura construcción de bloque de viviendas, tras el correspondiente estudio arqueológico, que finalmente no se ha producido.