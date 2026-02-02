Meliana presen la Semana Gastronómica "Menja't Meliana" con concursos, mercado y actos solidarios

Meliana celebrará del 2 al 16 de febrero de 2026 la 9ª edición de la Semana Gastronómica “Menja’t Meliana”, una cita consolidada que pone en valor los productos de la huerta local, la cocina tradicional valenciana y el compromiso social del municipio.

Hoy se ha llevado a cabo la presentación oficial a los medios de comunicación en el Palauet de Nolla, dando paso a dos semanas dedicadas a la promoción del producto de proximidad y la gastronomía de calidad.

La agenda de actos:

El sábado 7 de febrero tendrá lugar el Día de la Carxofa, con el Mercado de productores “Meliana, Cor d’Horta” en la Plaça Major, donde se podrán adquirir productos locales directamente de la huerta. Habrá actividades y una parrilla de alcachofas cuya recaudación será destinada a la Asociación Contra el Cancer de Meliana.

El domingo 8 de febrero, la Avenida Santa Maria de Meliana acogerá el III Concurso Amateur de Paella de fetge de bou, uno de los actos más populares del programa, coincidiendo con el paso de la Vuelta Ciclista de la Comunitat Valenciana. El jurado de este concurso estará formado por Juan Legua, vecino de Meliana y experto en esta paella;

Pedro Cuesta, diputado de Turismo y concejal de Meliana; Vicente Nogueroles, presidente de la Agrupación de Peñas de Meliana; y José Priego "El Cuenca", torero y reconocido gastrónomo también amante de esta receta tan singular. Ya son 15 las asociaciones y agrupaciones que se han inscrito en esta categoría.

Presentación de Menja't Meliana. / A.M.

El lunes 9 de febrero, la Plaça Major será el escenario del VII Concurso Profesional de Paella de fetge de bou, cuyo jurado estará integrado por Toni Boix reconocido arrocero del restaurante Lavoé Arroz y Mar (Valencia); José Vicente Fortea, de Territorio Paella, ganador del concurso en 2025; Fernando Álvarez, jefe de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Coca-Cola Comunidad Valenciana; Alejandro Deltoro, del restaurante Albacora; Toni Novo, del centenario restaurante Casa Carmela y Belén Arias, formada en sumillería, especialista en macrobiótica y gran gastrónoma.

Paco Gimeno de El Racó, promotor del concurso, ha reconocido que cada edición mejora en interés de los medios y se ha visto un aumento en la demanda de esta paella en los restaurantes de Meliana.

De forma paralela, se celebrará el Concurso Profesional de Postres elaborados con Cacau del Collaret, con un jurado especializado compuesto por el pastelero Julián Yebes Zahonero pasteleria y bombonería El Cebo de UWel; Gregorio Gómez, maestro pastelero de la Pasteleria Notre Dame de Puzol, ganador de la anterior edición y Mejor Roscón de Reyes Artesano de la Comunitat Valenciana y miembro de la junta del Gremi de Sucrers de València; Vicente Gil, pastelero artesano de Meliana; y Cova Morales Juliana, blogger e influencer gastronómica.

20 Restaurantes han confirmado su participación en la categoría profesional: Tabick Arrossos i brases (Llombai); Catering La Despensa (Burjassot); Nou Rossinyol (Náquera); Restaurante La Garrofera (Serra); Restaurante Alto Palancia (Jérica); Restaurante Miguel y Juani (L’Alcúdia); Binhui Food (València); El Mosaic (Meliana); Restaurante Valhalla (Algemesí); Restaurante Sequial 20 (Sueca); Restaurante Juan XXIII (Benifaió);Restaurante Granero (Serra); Moixama Restaurant (Picanya); Tu arrocero (Valencia); La Llar del Turia (Meliana); El RusPdor (Meliana); La Lluna de València (Almàssera); Asador Alfábega (Alginet); Restaurante Chaparral (Serra); Alqueria de l’Horta (Alboraia).

Se confirma la participación de Escuelas de Cocina en una categoría de exhibición gastronómica, para visibilizar la importancia de la cocina tradicional en la formación, y se incluye en esta edición la presencia del Consorzio de Ítaca, del proyecto Europeo HORTA-EU, que refuerza el intercambio de experiencias con alumnos de Erasmus en torno al producto de proximidad y a la gastronomía sostenible.

Premios y finalidad solidaria

Los premios del VII Concurso de Paella de fetge de bou serán: 1º premio: 1.000 €, de la mano de Cerveza Turia; 2º premio: 750 €, ofrecido por la Cooperativa Eléctrica de Meliana; 3º premio: 500 €, aportado por SH Levante.

En el VII Concurso de Postres con Cacau del Collaret, los premios serán: 1ºPremio: 500€ a cargo de Global Omnium; 2º Premio: 250€ a cargo de Caixa Popular; 3ºPremio: 150€ a cargo de Ecoama.

Para el III Concurso Amateur de Paella de Fetge de bou, los premios serán de 150 €, 100 € y 50 €, todos ellos a cargo de Global Omnium. Además, la Semana Gastronómica contará con un marcado carácter solidario, ya que todo lo recaudado con la venta de alcachofas a la brasa y las raciones de paella de fetge de bou se desPnará a la Asociación Contra el Cáncer de Meliana, reforzando el compromiso social del evento.

Del 2 al 16 de febrero, se desarrollará también la Ruta de la Carxofa de Meliana, con la participación de bares y restaurantes adheridos a la marca “Meliana Cor d’Horta” que prepararán menús especiales para poner en valor a la reina del invierno en la huerta.

Montañana: "Apostamos por un turismo de calidad"

La alcaldesa de Meliana, Trini Montañana, ha declarado que «Desde el Ayuntamiento de Meliana apostamos por un turismo de calidad, respetuoso con nuestra huerta protegida y con nuestra idenPdad. “Menja’t Meliana” es un ejemplo de cómo la gastronomía puede converPrse en una herramienta para poner en valor nuestro patrimonio agrícola, atraer visitantes y generar acPvidad económica sin perder nuestras raíces».

Por su parte, el Concejal de Turismo, Alfonso Pérez, ha subrayado la excelente acogida de los concursos gastronómicos, tanto en su verPente amateur como profesional: «Cada año contamos con más parPcipantes en los concursos de paella de fetge de bou y de postres con Cacau del Collaret, lo que demuestra no solo el interés creciente por este evento, sino que la gastronomía vinculada a la huerta está más viva que nunca y se ha convertido en una tendencia al alza».